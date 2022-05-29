Обвиненный в лоббировании застройщика депутат горсовета Новосибирска резко увеличил доходы

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Депутат горсовета Алексей Михайлов, изгнанный из КПРФ за обвинения в лоббировании застройщика, резко увеличил доходы. Его связывали с поддержкой проекта группы компаний «Расцветай» в Первомайском районе.

Горсовет Новосибирска опубликовал сведения о доходах депутатов. Среди лидеров неожиданно оказался Алексей Михайлов, работавший главным инженером МКУ «Первомайское».

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Михайлов заработал в 2021 году 17,5 млн рублей. В то время как в 2020-м он отчитывался об 1,2 млн. Депутат также обновил автомобиль — вместо Lexus GX 470 у него появилась Audi TT.

Алексей Михайлов входил во фракцию КПРФ, но в феврале 2022 года коммунисты выгнали его за «предательство избирателей». Они прямо обвинили Михайлова в лоббировании интересов строительной группы компаний «Расцветай» в Первомайском районе Новосибирска.

Михайлов направил вице-мэру Алексею Кондратьеву, курирующему строительный сектор, письмо, в котором говорилось, о «целесообразности» перевода участка на улице Узорная из категории военных и режимных объектов в зону делового, общественного и коммерческого назначения с «объектами различной плотности жилой застройки».



Перезонировать территорию просило ООО «Орион». Компания принадлежит ООО «Расцветай инвест», которым, в свою очередь, владеет Владислав Савельев — брат депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева («Единая Россия»).

Также в лоббировании проекта на Узорной депутаты подозревают вице-спикера горсовета Евгения Лебедева (избран от ЛДПР, но фракция распалась)

Алексей Михайлов родился 5 августа 1982 года в Алейске Алтайского края. Служил в 51-м воздушно-десантном полку тульской 106-й воздушно-десантной дивизии, участвовал в боевых действиях на территории Чечни. Позже служил по контракту в Новосибирске.

После армии Михайлов работал в коммерческих структурах. Был помощником депутата горсовета. Окончил Сибирскую академию финансов и банковского дела. До избрания в горсовет в 2020 году он трудился замначальника отдела общественных связей и информации в администрации Первомайского района.