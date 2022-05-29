Депутаты горсовета Новосибирска увеличили доходы и накупили земли

© Кирилл Канин. Игорь Кудин

В горсовете Новосибирска обновились лидеры по уровню дохода. Больше всех в 2021 году заработал член «Единой России» Игорь Кудин, связанный с перевозками и возглавляющий профильную комиссию. Существенно увеличили заработки застройщики, в том числе Алексей Джулай, которого называли среди крупнейших должников перед городским бюджетом.

Депутаты Новосибирска отчитался о доходах за 2021 год. Документы опубликованы на сайте горсовета.

1. Лидером по доходам стал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин («Единая Россия»). Он заработал 91,8 млн рублей. В 2020-м он отчитывался лишь о 21,1 млн.

Из декларации следует, что Кудин больше не женат. Его супруга в 2020-м заработала более 22 млн рублей — ей принадлежал особняк площадью 664 кв. метра и более 6 га земли. При этом депутат, как говорится в документах, до сих пор пользуется домом такой же площади, который был прежде записан на его теперь уже экс-жену.

Игорь Кудин владеет компаниями «Автобилеты» (оператор юго-западной автостанции на улице Станиславского), «Медика» и «Медтехстандарт», совокупная выручка которых в 2020 году составила 219 млн рублей. Депутат также числится замдиректора ООО «Медтехника для дома», которое принадлежит Любови Кудиной.



2. Глава комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский («ЕР») потерял лидерство по доходам, но все равно существо их увеличил. Он заработал 68,1 млн рублей против 35,4 млн в 2020-м.

У Покровского в собственности есть особняк площадью 389 кв. метров, еще один «дачный дом» на 268,5 «квадратов», 33 сотки земли, баня и несколько долевых нежилых зданий, в том числе участок на 25 соток. У депутата есть автомобиль Land Rover Range Rover, гидроцикл и прицеп.

За год Покровский купил сразу 11 квартир общей площадью около 725 кв. метров. Средняя цена квадратного метра жилья в Новосибирске по итогам 2021 года составила 70 тыс. рублей за «квадрат», таким образом новую недвижимость можно оценить, не менее, чем в 50,7 млн рублей.

Также единоросс обновил автопарк. Вместо Land Rover Range Rover у него появилась Infiniti QX80, которая сейчас стоит от 8,6 млн.

Жена Покровского в 2021 году увеличила доходы с 3,6 до 8,8 млн рублей. Она владеет двумя «объектами незавершенного строительства», пятью земельными участками общей площадью 63 сотки и автомобилем Mercedes-Benz AMG G 63 («Гелендваген»).

Кирилл Покровский — сын депутата областного заксобрания и замглавы строительного комитета Евгения Покровского («ЕР»). Он — совладелец крупнейшей строительной компании города «КПД-Газстрой» и считается одним из самых влиятельных политиков региона.

3. На третьем месте оказался Алексей Джулай («ЕР»). Он увеличил доходы с 12 до 59 млн рублей. При этом в 2021 году строительная группа компаний «Дискус», которую возглавляет Джулай, оказалась в центре скандала — депутаты назвали ее одним из крупнейших должников за аренду муниципальной земли.

Сам Алексей Джулай говорил, что в 2014—2021 годах нашей «Дискус» заплатил за аренду 1,16 млрд из начисленных 1,79 млрд. Он рассказал, что отданные ему в аренду участки не были подготовлены под комплексное освоение, поэтому ему пришлось вкладывать собственные средства. Но у некоторых застройщиков, по его словам, таких проблем не возникает.

У Джулая по-прежнему два жилых дома общей площадью более 780 «квадратов» и две квартиры на 124 кв. метров каждая, а также десятки земельных участков. Кроме того, у него в пользовании находятся 49 квартир самой разной площади.

Джулаю принадлежат десятки компаний в строительной сфере, управлении недвижимостью и рыбоводстве.

4. Сын еще одного депутата заксобрания Валерия Червова Дмитрий оказался на четвертом месте. Единоросс увеличил доход с 8,7 до 31 млн рублей. У него в собственности за год появились квартира на 105 «квадратов» и катер Meridian-368. Такая же яхта сейчас продается в Санкт-Петербурге за 7,9 млн.

У Червова в собственности 35 нежилых помещений площадью около 17 кв. метров каждое. Еще одна квартира размером около 290 кв. метров находится в пользовании семьи.

При этом за год у депутата из декларации исчез особняк на 809 кв. метров.

Дмитрий Червов — девелопер и совладелец ООО «Компания Сибирь-Развитие». Оно входит в промышленно-строительный концерн «Сибирь», который возглавляет отец депутата, региональный парламентарий Валерий Червов.

5. Независимый депутат Степан Сафонкин увеличил доход с 15 до 26,8 млн рублей. Ему принадлежат доли в нескольких земельных участках, а также в нежилых строениях. За год у него в пользовании появилось семь соток земли.

Сафонкин — директор по строительству в группе компаний «Альянс». Он, например, возглавляет одноименное ООО, которым раньше руководил депутат заксобрания от «РППСС» Андрей Пак. Тот связан с десятками других компаний, а также известен как глава «Группы компаний „Альянс“», которая занимается коммерческой недвижимостью — в частности, сдает в аренду уличные киоски.

Совладельцев ООО «Альянс» зовут Евгения Пак и Роман Вячеславович Братцев. Вячеслав Братцев был главой департамента спорта новосибирского правительства, потом — замминистра промышленности региона, а сейчас возглавляет областное госучреждение «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва».

Роман Братцев имеет отношение к некоторым фирмам, входящим в группу компаний «Отелит», которая занимается киосками. Она, как рассказывала Тайга. инфо, напрямую связана с семьей вице-спикера горсовета Новосибирска Евгения Яковенко («ЕР»). Другие партнеры семьи Яковенко Роман Бурденюк и Габдрашит Ягофаров оказались партнерами Андрея Пака по ООО «Ансат».

6. Новичок рейтинга богатейших депутатов — Алексей Михайлов, которого в феврале 2022 года выгнали из фракции КПРФ за «предательство избирателей». Коммунисты прямо обвинили Михайлова в лоббировании интересов строительной группы компаний «Расцветай» в Первомайском районе Новосибирска.

ГК «Расцветай», занимающуюся застройкой города, связывают с депутатом Госдумы Р Ф Дмитрием Савельевы («ЕР»). Недавно с проектом этой структуры в Первомайской районе Новосибирска разгорелся скандал из-за перезонирования участка из зоны военных и режимных объектов под жилье.

Если в 2020 году Михайлов, работавший главным инженером МКУ «Первомайское», отчитался об 1,22 млн рублей. То в 2021-м, на фоне поддержки проекта «Расцветай», он получил 17,5 млн. Депутат также обновил автомобиль — вместо Lexus GX 470 у него появилась Audi TT.

7. Семерку депутатов по уровню дохода замкнул Андрей Гудовский («ЕР»). Он заработал 10,8 млн рублей против 10,5 в 2020-м. У него два жилых дома на 550 и 580 кв. метров, а в пользовании есть квартира на 105 «квадратов». Его несовершеннолетний ребенок пользуется еще одной квартирой на 121 кв. метр.

Гудовский — экс-министр региональной политики Новосибирской области и бывший вице-мэр Новосибирска. Ему вместе с Натальей Яворской принадлежит ООО «Автовокзал-Главный» — это оператор основного автовокзала Новосибирска на Гусинобродском шоссе. У депутата есть собственный строительный бизнес (ООО «Сибспецстроймонтаж») и ООО «Бизнес-Глобал», профильный вид деятельности которого — автовокзалы и автостанции. Более того, совладельцем «Бизнес-Глобал» был давний партнер Гудовского Игорь Кудин, возглавляющий комиссию по городскому хозяйству, к полномочиям которой относится контроль над организацией транспортных услуг.

Сколько заработало руководство горсовета



Спикер горсовета от «ЕР» Дмитрий Асанцев заработал 3,59 млн рублей. У его заместителей Евгения Яковенко («ЕР»), Николая Тямина («ЕР») и Антона Тыртышного (КПРФ) — по 2,9 млн рублей. Недавно назначенный вице-спикером Евгений Лебедев, называвший себя «новым Жириновским», отчитался о 520 тыс. рублей (зато супруга увеличила доход с 0,13 до 2,18 млн).

Яковенко за год приобрел сразу 14 земельных участков площадью от 1 до 1,5 тыс. кв. метров. Его жена увеличила официальные доходы с 3,4 до 4,3 млн рублей. Ей же принадлежит почти 350 га земли.

Вице-спикер Тямин, судя по декларации, достроил дом площадью 177,8 кв. метров, и теперь у него три (два прежних площадью 52 и 314 «квадратов»).

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Ярослав Власов