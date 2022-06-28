Заммэра Томска объяснил изъятие помещение шелтера для женщин у НКО-иноагента низкой загруженностью

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В Томске мэрия забирает помещение шелтера для жертв домашнего насилия у НКО-иноагента «Женский голос». Администрация объяснила это низкой загруженностью приюта и «вопросами к организации от компетентных органов».

Мэрия Томска расторгла соглашение о предоставлении помещений приюту для женщин, содержанием которого занимается НКО «Женский голос»*, так как городу «нужны помещения для учреждений допобразования, основные здания которых будут находиться на ремонте», сообщил заммэра по социальной политике Константин Чубенко изданию vtomske.ru.

Чубенко рассказал, что выселение шелтера связано с проведением капитального ремонта нескольких городских учреждений дополнительного образования детей и необходимостью где-то разместить их на это время.

«Почему выбор пал в том числе и на помещения, безвозмездно переданные для целевого использования НКО „Женский голос“? По нашим данным, за время работы приюта тут единовременно проживали от одного до трех человек, притом что помещение рассчитано на восемь мест. Не секрет, что у компетентных органов возникли вопросы к самой организации. Учитывая, что у муниципалитета нет полномочий по созданию подобных приютов, было принято решение расторгнуть соглашение об использовании помещения под приют», — заявил он.

Заммэра утверждает, что в шелтере сейчас живет одна женщина, которой мэрия якобы планирует помочь через муниципальное учреждение «Семья». Президент организации Татьяна Дмитриева несколькими днями ранее говорила, что в приюте сейчас проживают три женщины и три ребенка.

Также Чубенко отметил, что на днях к администрации обратилась другая некоммерческая организация, готовая заниматься подобной работой.

«Она просит нас оказать возможное содействие в этом. Тема домашнего насилия очень сложная, и, несомненно, если такой факт есть, пострадавшим необходима помощь специалистов, — добавил заммэра. — В нашем центре „Семья“ есть компетентные психологи, специализирующиеся на реабилитации женщин, юристы, готовые пройти с подопечными весь путь, помочь с оформлением любых документов, начиная от социальных выплат и заканчивая обращениями в полицию и суд».

Шелтер, рассчитанный на восемь человек, работал с апреля 2020 года. Помещение принадлежит администрации Томска, а через муниципальный центр «Семья» его безвозмездно сдавали в субаренду «Женскому голосу».

Помимо самого помещения, муниципалитет также решил забрать переданные для приюта кровати, диваны и шкафы, писала Тайга.инфо.

Напомним, 10 июня суд оштрафовал Татьяну Дмитриеву на 30 тыс. рублей из-за двух постов о «спецоперации» в Украине по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП).

*По версии Минюста РФ, является некоммерческой организацией, выполняющей функции «иностранного агента». Мы обязаны указывать это по запретительным законам.