КПРФ выдвинула экс-депутата в новосибирское заксобрание по Барабинску

© kprfnsk.ru. Сергей Зарембо

КПРФ выдвинула бывшего депутата новосибирского заксобрания Сергея Зарембо на довыборы в региональный парламент по округу №4 в Барабинском и Здвинском районах. Он будет бороться с представителем «ЕР» и двумя известными самовыдвиженцами.

Бюро новосибирского обкома КПРФ утвердило Сергея Зарембо в качестве кандидата в депутаты заксобрания по округу № 4. Об этом партия сообщила 28 июня.

«Мы все хорошо знаем Сергея Станиславовича как опытного политика, пользующего уважением и поддержкой избирателей на территории», — отметил лидер новосибирских коммунистов, мэр Анатолий Локоть.

Сергей Зарембо — первый секретарь Куйбышевского райкома КПРФ. В 2016 году он прошел в заксобрание по округу № 3, обыграв представителя «Единой России». Но в 2020-м ему не хватило голосов, чтобы переизбраться — он уступил тогдашнему сенатору от региона Владимиру Лаптеву.

«Я убежден, именно такой принципиальный политик нужен на данной территории. КПРФ на выборах в Госдуму 2021 получила свыше 31% голосов на этой территории», — отметил депутат заксобрания Роман Яковлев, боровшийся за кресло в Госдуме по Барабинскому округу.

На довыборы уже заявились независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко и экс-депутат заксобрания от КПРФ Евгений Гутов. Оба пошли самовыдвиженцами.

Единороссы же выставят экс-главу Первомайского района Новосибирска Виталия Новосёлова, который в 2021-м баллотировался в Госдуму от КПРФ. Один из источников редакции утверждал, что губернатор-единоросс Андрей Травников поддержал бывшего представителя КПРФ Новосёлова в обмен на то, что тот в 2021 году не стал бороться в судах за Искитимский округ Госдумы, где коммунисты заявили о массовых фальсификациях на сельских территориях.

Кандидатом от облправительства по Искитимскому округу был эсер и застройщик Александр Аксёненко, который даже не скрывал поддержки единороссов. Сам обком, по словам источников, был готов бороться, но эти планы, похоже, не совпали с позицией Новосёлова.

Довыборы депутатов заксобрания запланированы на сентябрь 2022 года. Также пройдут выборы на округе №10.

