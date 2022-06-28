Овощи подешевели в Новосибирске

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Рассказываем, как меняются цены в июне на овощи и яблоки.

Ранее мы рассказывали о стоимости наиболее популярных овощей в 20 магазинах в различных районах города. Оцениваем динамику в тех же торговых точках.



Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор».

Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 14 июня и 27 июня.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.

Отмечается тенденция к снижению средней цены по всем наблюдаемым категориям.