Овощи подешевели в Новосибирске
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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Рассказываем, как меняются цены в июне на овощи и яблоки.
Ранее мы рассказывали о стоимости наиболее популярных овощей в 20 магазинах в различных районах города. Оцениваем динамику в тех же торговых точках.
Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор».
Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 14 июня и 27 июня.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
Отмечается тенденция к снижению средней цены по всем наблюдаемым категориям.
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