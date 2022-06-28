Мэрия Новосибирска выдала разрешение на достройку бывшей «Снежной мили»

© Предоставлено читателем. Провал грунта на стройке «Снежной мили», 2021 год

Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство на территории брошенного долгостроя «Снежная миля». Его получила компания, принадлежавшая девелоперу Евгению Грибову, который и возводил «Снежную милю».

Мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы на 714 номеров в районе улицы Большевистская, где сейчас располагается незавершенный ТРК «Снежная миля». Площадь 22-этажного здания должна составить более 48 тыс. кв. метров.

Разрешение получило ООО «Специализированный застройщик „Эталон“». Компания, по данным сервиса «Контур. Фокус», принадлежит Евгению Груздеву и его же фирме «Сибирский драйв». До 28 февраля 2022 года «Эталон» контролировал Евгений Грибов через все тот же «Сибирский драйв».

Грибов возглавлял АО «Новоград», которое и начинало возводить ТРК «Снежная миля» на Большевистской. Мэрия выдавала разрешение на этот комплекс в 2014 году, тогда инвестиции оценивались в 6,5 млрд рублей. Работы не велись с 2020 года, а о проблемах при строительстве объекта сообщалось еще в 2017 году — в районе объекта появилась многометровая трещина в асфальте.

В 2017 году суд признал Евгения Грибова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Отметим, что в районе планируемого строительства гостиницы уже есть отель — River Park.