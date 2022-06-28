Родственники военных попросили главу Бурятии вернуть их из Украины из-за «морального и физического» истощения

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Жены бурятских военных обратились к главе республики Алексею Цыденову («Единая Россия»). Они попросили заменить их мужей в Украине на других военнослужащих из-за усталости и болезней.

Семьи военнослужащих танковой бригады из Бурятии опубликовали видеообращение к Цыденову в инстаграме* с требованием «вернуть мужей на родину». Первым внимание на него обратило издание «Люди Байкала».

«Телевидение не придает огласки этому беспределу! Все боятся, дана команда молчать!» — написал пользователь, разместивший видео.

«Наши родные <…> в январе 2022 года убыли с места постоянной дислокации на учений в Белоруссию. Далее, с 24 февраля 2022 года, участвуют в специальной военной операции на территории Украины, — говорит женщина на видео. — Войсковая часть <...> задействована в СВО на передовых позициях фактически в течение пяти месяцев. Военнослужащие истощены морально и физически. У всех контузия легкой или средней степени тяжести. Солдаты с января 2022 года по настоящее время находится в полевых условиях. У многих простудные заболевания. Им требуется медицинское обследование».

Девушка на видео утверждает, что «многим военнослужащим не предоставлялся отпуск более года». Она также попросила рассмотреть вопрос «о замене, ротации» их родственников «другими, ранее не задействованными» в спецоперации солдатами.

Бурятия, по официальным данным властей, выступает одним из лидеров по потерям в Украине среди регионов РФ.

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