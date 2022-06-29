Сколько стоят яйца и «Докторская» колбаса в Новосибирске: обзор цен

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Сколько стоят яйца и «Докторская» колбаса в Новосибирске: обзор цен
29 Июн 2022, 13:59

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Рассказываем о стоимости куриных бедер, «Докторской» колбасы, сосисок, яиц и рыбы.

Ранее мы рассказывали о стоимости продуктов в 20 магазинах в различных районах города. Оцениваем динамику в тех же торговых точках.

Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор».

Принцип выбора товара — самая низкая стоимость на момент покупки. Сравнивать будем цены за 14 июня и 27 июня.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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