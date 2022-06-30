Сливочное масло за 1000: обзор цен в новосибирских магазинах

© pixabay.com
Сливочное масло за 1000: обзор цен в новосибирских магазинах
30 Июн 2022, 12:50

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как поменялись цены в июне на масло, молоко и сметану.

Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». 

Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 14 июня и 27 июня.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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