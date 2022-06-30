Сливочное масло за 1000: обзор цен в новосибирских магазинах

Что делать с наличной валютой Алексей Мазур

Мы узнали, сколько действительно стоил рубль. Что наши зарплаты должны были быть в полтора раза выше в долларовом исчислении. Одним из самых крупных налогов, который платили россияне, был налог на заниженный курс рубля.