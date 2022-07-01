Ученого Дмитрия Колкера с последней стадией рака посадил в СИЗО новосибирский суд

© vk.com. У Дмитрия Колкера последняя стадия рака
Ученого Дмитрия Колкера с последней стадией рака посадил в СИЗО новосибирский суд
01 Июл 2022, 06:32

Известного новосибирского ученого Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ по уголовному делу о ﻿«госизмене». 54-летнего мужчину, у которого серьезное онкологическое заболевание, забрали прямо из больницы. Его посадил в московское СИЗО Советский районный суд Новосибирска.

Доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ 30 июня, писала Тайга.инфо. Ожидалось, что его увезут в Москву для избрания меры пресечения, но оказалось, что его ранее арестовал Советский районный суд Новосибирска.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ („Государственная измена“), до 29 августа 2022 года», — цитирует ТАСС представителя судебного департамента региона.

Имя судьи не уточняется. На сайте райсуда пока нет информации об аресте Колкера. По сведениям редакции, ученого отправили в московское СИЗО «Лефортово».

Как рассказал Тайге.инфо сын Колкера Максим, его отца обвинили в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну». 

Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасникаи». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара. При этом такие лекции читают студентам в вузах.

«Абсолютно все доклады на международных конференциях заверяются в специальных отделениях, что не содержат гостайны. С ним был везде сотрудник ФСБ, который летал с ним вместе в Китай, запрещал говорить на английском и выступать на английском», — рассказал сын ученого.

Дмитрия Колкера, у которого последняя стадия рака, забрали прямо из больницы. Он не может питаться самостоятельно.

«В семь часов [утра] забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене, из частной клиники. При этом только там ему могли помочь (мы были во всех клиниках Новосибирска), — рассказал Тайге.инфо сын Колкера. — И в семь утра мне звонит следователь, что ваш отец арестован. <...> Потом следователь говорил маме, что там [в СИЗО] классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника».

Кроме того, в квартире семьи прошли обыски. Силовики забрали технику ученого, а его увезли на самолете в Москву. Семья опасается, что известный ученый просто не выживет. 

Все подробности дела читайте здесь


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