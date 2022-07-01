Томские власти поставили детскую площадку в болоте и обвинили в этом жителей

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Детскую площадку в одном из поселений под Томском поставили прямо на болоте. Местные власти решили обвинить в этом самих жителей, утверждая, что они не приняли участие в голосовании по объектом «комфортной среды», которое, впрочем, нередко носило формальный характер в регионах.

Администрация Итатского сельского поселения Томского района установила детскую площадку на болоте. Об этом сообщили местные жители, видео опубликовал «Двач».

В администрации Итатского поселения изданию «Подъём» сказали, что во всем виноваты ливни и сами жители.

«Жители не приняли участия в голосовании по программе комфортная среда, в итоге в позапрошлом году установили только спортивно-игровую площадку, — утверждают чиновники. — Там один снаряд кто-то приподнял или он был плохо залит, его надо на место поставить и обновить подводные каналы для стока воды. У нас были такие сильные ливни, образовались пучинные места, неожиданные свищи на дорогах, и хоть площадка песком отсыпана, вода стоит везде. Площадка новая, все элементы рабочие, за исключением одного. Мы это, конечно, в ближайшие недели подделаем. Но отсутствие детской игровой площадки следствие того, что мы никак не можем организовать наших жителей для участия в инициативном бюджетировании».

В администрации поселения уточнили, что выиграли областной конкурс лишь раз «на ограждение кладбища».

При этом голосования по объектам «комфортной среды», зачастую, как писала Тайга.инфо, превращаются лишь в инструмент мобилизации перед выборами депутатов или глав поселений. В некоторых случаях подобные голосования сопровождаются накрутками, а результаты отменяют.

