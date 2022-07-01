Где купить хлеб и гречку дешевле: обзор цен в Новосибирске
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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как в июне меняются цены на хлеб, муку, крупы и макароны. Килограмм пшеничного хлеба подорожал за две недели в среднем на 20%.
Мониторинг проводился в 20 торговых точках во всех районах города. Сравниваем цены за 14 июня и 27 июня.
Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
Тайга.инфо больше 15 лет рассказывает, что на самом деле происходит в Сибири.
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