Где купить хлеб и гречку дешевле: обзор цен в Новосибирске

© pixabay.com
Где купить хлеб и гречку дешевле: обзор цен в Новосибирске
01 Июл 2022, 13:39

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как в июне меняются цены на хлеб, муку, крупы и макароны. Килограмм пшеничного хлеба подорожал за две недели в среднем на 20%.

Мониторинг проводился в 20 торговых точках во всех районах города. Сравниваем цены за 14 июня и 27 июня.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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