Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 120

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

15:36 Президенту Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову предъявили обвинение по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение «фейков» об армии РФ), сообщил правозащитный проект «Первый отдел».

Талантов — один из защитников журналиста Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса», который уже два года находится в СИЗО по обвинению в «государственной измене».



14:23 Жители поселка Кебанъёль в Коми пожаловались в Совет сельского поселения на «недостойного» муниципального депутата и подали 202 подписи. По их мнению, в соцсетях она «настраивает своей пропагандой народ России», который поддерживает президента. Совет лишил депутата полномочий из-за «дезинформации в интернете», но экс-депутат считает решение незаконным, сообщает «7х7».

«По Уставу поселка депутата могут лишить полномочий, если на него есть вступившее в силу судебное решение о правонарушении. Сейчас на мне таких нет. Инициатива граждан, но ее подхватили и помогли продвижению некоторые коллеги-депутаты и сотрудники администрации. Есть жители поселка, которые отказались подписывать, и сочувствуют мне», — рассказала изданию экс-депутат.

13:10 Ступени возле сквера-на-Драме в Екатеринбурге выкрасили в желто-голубой, передает It's My City.

Фото: Лиза Дудина



09:08 Министры спорта 25 стран Евросоюза, а также Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады подписали заявление с требованием запретить трансляции международных спортивных мероприятий в России и Беларуси, сообщил глава спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Беларуси в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Беларуси из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Беларуси»,— заявил Бортничук журналистам.

09:00 Акционеры «РусГидро» одобрили решение о допэмиссии 10 млрд обыкновенных акций в пользу государства на 10 млрд рублей. Она будет оплачена обыкновенными акциями АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» и АО «Сахалинская энергетическая компания», обратил внимание «Интерфакс» на сообщение корпорации.

Ранее совет директоров «РусГидро» одобрил сделку по приобретению у России 100% АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» через допэмиссию в пользу государства.



Главное на утро 2 июля

• Вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею, лучший голкипер Континентальной хоккейной лиги Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге. Его увезли в военкомат при участии СОБР.

О возбуждении дела по ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной или альтернативной службы) не сообщается. Но, по данным «Фонтанки», Федотова увезли из военкомата на скорой помощи.

В апреле 25-летний хоккеист говорил о планах играть за клуб «Филадельфия Флайерз». Переезд в США был запланирован на июль.

• Кинокомпания Universal Pictures окончательно уходит из России и закрывает местный офис, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник в компании.

«Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — цитирует канал письмо Universal, отправленное кинотеатрам.

Основные голливудские студии — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — объявили о приостановке проката в РФ после 24 февраля.

• Немецкая медиакомпания Deutsche Welle* возобновила вещание на средних волнах, которое можно принимать в России и Беларуси, с 1 июля.

«Каждый вечер с 21.00 до 21.30 по московскому времени на частоте 1386 кГц будут выходить программы DW на русском языке, в июле - это радиоверсии телепередач „DW Новости“ и „В самую точку“», — говорится на сайте компании.

• Артистам губернаторского оркестра Петербурга, которые сорвали плакат с буквой Z на рабочем месте, предложили уволиться. Это сделал в переписке «инспектор оркестра» Гай Давтян, узнала «Ротонда».

«Мы — госучреждение, поддерживающее нашего президента. Если вы позволяете себе срывать символ политики нашей страны, то не имеете права работать в госучреждении. Завтра готов принять от вас заявление по собственному желанию», — написал Давтян.

По его словам, плакат повесил не он и администрация, а якобы один из музыкантов. Давтян считает неправильным срывать его: «Это не очень уместно в ситуации на Украине». Но уже в беседе с «Ротондой» он сказал, что никого не уволили и не собираются.

• Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и «Мечела» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Это сделано вслед за «Газпромом» и Сбербанком, акции которых на этом фоне рухнули на бирже

А вот «Роснефть» решила выплатить рекордные дивиденды.



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.