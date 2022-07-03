Красноярский СК возбудил дело о жестоком убийстве молодой семьи после Дня молодежи

В Красноярском крае произошло жестокое убийство семьи после Дня молодежи. Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела.

СК подтвердил обнаружение тел 29-летней женщины и 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в Нижнеингашском районе Красноярского края. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).



Другие подробности следствие не разглашает.

Как писала Тайга.инфо, тела 29-летней девушки Юлии Каширской и ее 32-летнего мужа Сергея нашли в поселке Нижняя Пойма. Тела были закопаны у местного дома кулььуры.

Знакомая убитых рассказала ТВК, что 25 июня в сельском доме культуры отмечали День молодежи. Пара вернулась с праздника домой, а на следующий день молодые люди ушли на работу. По ее словам, супруги решили сократить путь и пройти через болота, но работе они так и не появились.

«Сначала телефон Юлии был доступен, потом, видимо, отключился. Мать два дня не обращалась в полицию — думала, может, в гостях остались или на озеро поехали, — отметила девушка. — Но такого никогда не было, чтобы Юля на такой период времени оставляла ребенка. В понедельник ее мать повела малыша в сад, а обратно пошла через болото. Там и нашла розовую кофту, сумку. Видимо, их на болотах поджидали и зарезали».

Тела Юлии и Сергея нашли за сельским ДК, который находится рядом с болотами. По сведениям издания, их могли зарезать и закопать.

У погибших остался маленький ребенок.

