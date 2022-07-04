Получившая грант на 260 млн от властей на видеоигру «Смута» новосибирская фирма отключила сайт и переименовалась

© ag.ru/Скриншот из игры «Подземелья Кремля»

Новосибирская компания Cyberia Limited отключила собственный сайт, закрыла сообщество во «ВКонтакте» и переименовала юрлицо. Ранее она получила грант на 260 млн рублей от организации, подконтрольной администрации президента, для разработки компьютерной игры о периоде Смутного времени в России.

Сайт Cyberia Limited отключен, а сообщество во «ВКонтакте» скрыто, обратил внимание профильный сайт ixbt.games. «Это частное сообщество. Доступ только по приглашениям администраторов», — говорится в группе в «ВК».

Кроме того, по данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «САайберия Лимитед» в конце июне переименовано в ООО «Сайберия Нова».

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила новосибирской студии 260 млн рублей на разработку к 2024 году компьютерной игры в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России. По ее сюжету русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым «развернет войну против польских интервентов». В основу сюжета игры ляжет роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

АНО «ИРИ» — российская общественная организация, созданная при поддержке администрации президента РФ для регулирования отношений интернет-отрасли и власти и лоббирования интересов компаний интернет-отрасли, а позднее ставшая оператором государственного конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Ее возглавляет Алексей Гореславский.

Утверждалось, что Cyberia Limited специализируется на заказной разработке для зарубежных партнеров на движке американской Unity. По данным сервиса «Контур Фокус», компанию учредили в 2015 году, ее выручка за 2021 год составила более 36 млн рублей.

Гендиректор Cyberia Limited — Алексей Копцев, который ранее работал исполнительным продюсером в Alawar, а также журналистом в издании CNews.ru и российской медиакомпании Gameland. В 2020 году Копцев возглавил «тройку» списка в заксобрание Новосибирской области от Партии прямой демократии (считается одним из подобных проектов администрации президента). Он работал продюсером в компании Wargaming.net, которая создала игру World of Tanks.

Тайга.инфо отмечала, что в соцсетях у Cyberia Limited отсутствует активность. Так, последний пост в твиттере компания опубликовала в марте 2017 горда. На сайте Cyberia Limited, когда он открывался, не было ссылок на готовые проекты, а раздел Our clients был недоступен.