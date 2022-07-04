Экс-зампрокурора Новосибирской области задержана в Москве

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Бывшая заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок задержана по делу о взяточничестве. Ранее ее объявили в международный розыск.

Экс-зампрокурора Любовь Кузьменок задержана в Москве – информацию подтверждает госагентство ТАСС.



Ранее сообщалось о заочном предъявлении Кузьменок обвинения по ч. 6 ст 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере). На момент совершения преступления она занимала должность первого заместителя прокурора Новосибирской области. Басманный суд Москвы вынес решение об аресте «на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента задержания на территории РФ».

Что еще известно об уголовных делах в новосибирской прокуратуре

Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев подозревается во взяточничестве. Его отправили под стражу в феврале 2022 года. Арест в качестве меры пресечения также был избран его бывшему заму Андрею Турбину и предполагаемому взяткодателю.

Владимир Фалилеев, руководивший прокуратурой Забайкалья, возглавил ведомство в Новосибирской области в 2015 году.

В 2018 году в областной прокуратуре произошли скандальные увольнения. Сначала постов лишились первый заместитель прокурора области Любовь Кузьменок и экс-заместитель прокурора Андрей Турбин, которого назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, но вскоре уволили.

После ухода основных замов отправили в отставку и Фалилеева. А в ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.