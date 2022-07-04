Водка и сахар подешевели в Новосибирске

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В очередном выпуске рассказываем, как в июне менялись цены на сахар, соль, чай и водку.

Мониторинг проводился в 20 торговых точках во всех районах города. Сравниваем цены за 14 июня и 27 июня.



Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.



В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.