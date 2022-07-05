Пожар произошел на крупном красноярском рынке, который угрожала закрыть полиция

© vk.com/kraschp
Пожар произошел на крупном красноярском рынке, который угрожала закрыть полиция
05 Июл 2022, 06:18

Пожар произошел на Южном рынке в Красноярске. Ранее там были массовые драки между сотрудниками, а полиция хотела закрыть предприятие. Рынок связывали с семьей расстрелянного в 2014 году Анвара Ибрагимова.

Фура загорелась на Южном рынке в Красноярске в ночь на 5 июля. Об этом сообщил паблик «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

Ранее на Южном рынке Красноярска произошла массовая драка. В потасовке, предположительно, участвовали десятки человек. Два человека пострадали.

Было возбуждено дело о побоях (ст. 116 УК). Но конфликт, по данным полиции, повторился.
«Сегодня [19 июня], несмотря на все предупреждающие меры, конфликт получил продолжение. Сейчас в отдел полиции № 1 МУ МВД России „Красноярское“ доставлены 8 человек, с ними работают полицейские», — рассказали в ведомстве.

Полиция также опубликовала видео жесткого задержания, вероятно, участников конфликта. Всех уложили лицом на асфальт, кого-то вытаскивали из машин, разбив боковые стекла.

Одним из владельцев рынка «Южный» называли Анвара Ибрагимова, которого расстреляли у собственного дома в 2014 году. Рынок «Южный», по последним известным данным, находился в собственности ООО «ИПЭК» — сейчас эта фирма принадлежит Денису, Константину, Пашше и Норгиле Ибрагимовым.

Руководство ГУ МВД по Красноярскому краю пригрозило закрыть рынок. Всех иностранных граждан на предприятии решили «подвергнуть тщательной проверке, в том числе на соблюдение требований миграционного законодательства».


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