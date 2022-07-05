Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь лишился доли в подрядчике Минобороны, находясь в СИЗО

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Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь потерял долю в одной из своих компаний за время пребывания в СИЗО по делу о хищениях на проекте красноярского метрополитена. Фирма получала крупные подряды от мэрии Москвы и учреждений Минобороны РФ.

Олег Митволь потерял 50% доли в московском ООО «Группа компаний „ТРЭНД“». Это следует из данных сервиса «Контур. Фокус».

До 23 июня Митволю принадлежала половина компании, еще 50% — Оксане Берёзкиной. Затем фирма полностью стала принадлежать Константину Макарову, который прежде, судя по данным ЕГРЮЛ, не имел отношения к структурам, связанным с Митволем. Макаров был гендиректорам в компаниях, которые также возглавляли бизнесмены с именами Амир Аль-Барази и Фарид Хамиди.

Выручка «ТРЭНДа» в 2021 году составила 130 млн рублей. Чистая прибыль — 7,1 млн.

Компания, по данным сайта госзакупок, в 2020–2021 годах регулярно получала подряды на разработку проектной документации для капремонта жилых домов от Фонда капремонта Москвы. Сумма контрактов за два года составила около 450 млн рублей. А до этого фирма получала господряды от учреждений Минобороны РФ: Военно-морского клинического госпиталя №1472, Центрального академического театр российской армии, Военного клинического госпиталя имени Вишневского, 3-го Центрального НИИ, Главного научного метрологического центра, базы отдыха «Севастополь» и других.

Самый крупный контракт с Минобороны был на уборку и содержание территории Военного клинического госпиталя имени Вишневского — на 32 млн рублей.

На сайте компании сказано, что она также поставляла оборудование для дата-центра Курчатовского института, ВДНХ и для «Ростелекома».

Митволь лишился доли в ООО «ГК „ТРЭНД“», когда находился в красноярском СИЗО. Его задержали в начале июня по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро».

Проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу компанией «КрасноярскТИСИЗ», принадлежащей Митволю, еще в декабре 2019 года, но был возвращен обратно на доработку. В 2020 году Митволь попытался объяснить затянувшееся согласование документации коронавирусом — якобы Главгосэкспертиза заморозила работу на время эпидемии. Однако государственное учреждение опровергло слова бизнесмена, заявив, что работает в плановом режиме, рассказывала Тайга.инфо.

«КрасноярскТИСИЗ» называет себя крупнейшим за Уралом предприятием, специализирующимся в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. По информации сервиса «Контур-Фокус», выручка компании в 2021 году составила 217,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.



Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

В июне 2022 года иск к Митволю, а также телеведущему Андрею Караулову подала компания «Роснефть». О возможных причинах можно почитать тут.