Худшие регионы Зауралья по состоянию дорог займутся восстановлением «ЛНР» и «ДНР»

© Кирилл Канин. В левобережье Новосибирска

Правительства некоторых регионов Сибири и Дальнего Востока объявили, что займутся восстановлением инфраструктуры районов «ЛНР» и «ДНР», признанных Кремлем. При этом сами субъекты недавно официально признаны одними из худших в России по качеству дорог.

Власти Алтайского края в июне объявили, что помогут «восстанавливать Славяносербский район ЛНР».

«Мы с вами готовимся к подписанию договора о сотрудничестве в сфере транспорта, инфраструктуры, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, спорта и молодежной политики. Надеемся, что совместно с вами мы восстановим разрушенное, сделаем нашу землю еще лучше», — говорил «глава Славяносербского района Луганской области» Сергей Краморенко (цитата по «Алтайской правде»).

Новосибирское правительство объявило, что регион возьмет «шефство» над Беловодским районом «ЛНР». «Готовится команда для посещения этого муниципального района с целью оценки ситуации, определения первоочередных мер поддержки. В первую очередь, в команду войдут специалисты-коммунальщики, специалисты сферы социального обслуживания», - говорил в конце мая губернатор Андрей Травников («Единая Россия»).

Власти Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом «ДНР». «Главная особенность района, бросающаяся в глаза, это отсутствие мужчин. Большая часть мужчин всех возрастов у них мобилизована и находится на передовой», — утверждал глава республики Алексей Цыденов («Единая Россия»). Среди проблем района он называл «износ инфраструктуры, протекающие крыши школ и детских садов, нехватка водоснабжения, разбитые дороги».

На этом фоне государственное агентство РИА Новости выпустило очередной рейтинг регионов РФ по качеству дорог. Худшим в Сибири признана Республика Алтай, где только 23,8% дорог регионального, межмуниципального и местного значения отвечают нормативам.

В Алтайском крае под нормативы попадают лишь 34,6% автодорог (72 место среди всех регионов РФ), в Бурятии — 45,5% (52 место), в Новосибирской области — 48% (45 место в РФ).

Кроме того, о «шефстве» над районами «ЛНР» и «ДНР» объявляли Якутия (30,4% нормативных дорог, 76 место в рейтинге РИА), Магаданская область (28,8% нормативных дорог, 78 место в РФ) и Амурская область (28,2% и 80 место в РФ). Последний регион, как утверждал глава «ДНР» Денис Пушилин, и вовсе уже передал Амвросиевскому району школьные автобусы, а также принял решения по выделению компьютерной технику для учебных заведений и «дополнительным средства на дороги».