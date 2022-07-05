Зампред строительного комитета о рекордном вводе жилья в Новосибирске: Будут проблемы с продажами

© Кирилл Канин
Зампред строительного комитета о рекордном вводе жилья в Новосибирске: Будут проблемы с продажами
05 Июл 2022, 11:39

Относительно высокие темпы сдачи жилья в Новосибирской области могут обернуться проблемами. Об этом рассказал зампред профильного комитета регионального парламента Вадим Агеенко.

Новосибирское правительство похвастало ростом объемов сдачи жилья в первой половине 2022 года на 38% по сравнению с шестью месяцами 2021-го. Удалось ввести в эксплуатацию 1,02 млн кв. метров, по итогам года планируется — 1,7 млн кв. метров жилья.

Общий прирост в сфере по итогам года можно ожидать на уровне 30–35%, считает зампред строительного комитета заксобрания Вадим Агеенко. Но после ввода жилья могут возникнуть проблемы с его реализацией, рассказал он пресс-службе обкома КПРФ.

«Растет себестоимость строительства, растет и цена за квадратный метр и увеличивается стоимость самих квартир — отметил депутат. — При сегодняшней ситуации люди и ипотечный кредит не могут взять, потому что дорого. Поэтому застройщики вполне могут столкнуться с проблемой реализации построенного и введенного жилья».

Агеенко считает, что застройщики теперь будут стараться удешевлять проекты и быстрее завершать уже начатые, потому что консервация может обойтись дороже.


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