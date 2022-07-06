Потерпевшего по делу о жестоких пытках тувинского заключенного вернули в «пыточное» иркутское СИЗО

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Бывшего заключенного иркутского СИЗО-1 Кежика Ондара, которого избивали и насиловали в изоляторе после акции протеста в ангарской ИК-15, решили вернуть в то же самое СИЗО. Это сделали под предлогом начала суда над сотрудниками ФСИН, обвиняемыми в организации пыток.

Заключенного Кежика Ондара этапировали из хакасской колонии №33 в иркутское СИЗО-1, узнала Тайга.инфо. Решение было принято под предлогом участия в судебных заседаниях по делам о пытках в качестве потерпевшего.

При этом ранее Ондар отправил заявление в суд об отказе в личном присутствии и попросил участвовать в слушаниях по видео-конференц связи. Копия подтверждающего это документа имеется в распоряжении редакции.

В хакасской ИК-33, по словам правозащитников, говорили, что суды, при необходимости можно провести в режиме ВКС, и для этого есть все условия. Кежик Ондар говорил своему переводчику, что больше всего боится того, что его повезут в иркутское СИЗО, где его раньше пытали. Теперь родственники опасаются, что на молодого человека может быть оказано психологическое и физическое воздействие, чтобы он отказался от показаний в суде.

Иркутский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника оперативного отдела СИЗО-1 Максима Вольфа, старшего оперуполномоченного Андрея Мелентьева, младшего инспектора дежурной группы Максима Данчинова, а также дежурный помощник начальника следственного изолятора Евгений Шадаев и Андрей Москвитин, должность которого пока не удалось уточнить. Их обвиняют в организации пыток Кежика Ондара, по статье о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК).

Процесс по сотрудникам ФСИН сделали закрытым под предлогом «государственной тайны», утверждает иркутский правозащитник Святослав Хроменков. В карточке дела не указано, какой судья его ведет. Первое заседание прошло 15 июня.

Кроме того, в Куйбышевском районном суде Иркутска начинается процесс над заключенными, которые сотрудничали с администрацией СИЗО-1, Николаем Курбатовым, Сергеем Непомнящих, Антоном Оленниковым, Ильей Гагариным и Алексеем Славгородским. Им вменяют ч. 3 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц), пункт «а» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера группой лиц) и ч. 1 ст. 122 УК (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

Как пытали Кежика Ондара в СИЗО-1



Тувинского заключенного ИК-15, сироту Кежика Ондара перевели в иркутское СИЗО-1 после акции протеста в ангарской колонии №15, произошедшей в апреле 2020 года. В изоляторе от него потребовали показания о причастности к поджогу колонии и убийству человека, тот отказался. Тогда над ним стали издеваться.

«Последний этап пыток — его пытали в нескольких „пресс-хатах“ — в ноябре 2020 года заключался в том, что его раздели догола, связали и подвесили вниз головой к вешалке. Затем избивали палкой и эту же палку заталкивали в задний проход. Пытали электротоком через оголенные концы проводов (он продемонстрировал следы ожогов на животе)», — говорил адвокат Дмитрий Дмитриев.

В конце-концов к Ондару применили, как говорят в Иркутске, «фирменную пытку» СИЗО-1 — «заталкивание кипятильника в задний проход». По его словам, кипятильник «взорвался», мужчина получил травму кишечника. Но даже под пытками Кежик не оговорил себя.

Тувинца увезли в стационар при иркутской ИК-6. По словам адвоката, к его подзащитному «подсаживали» здоровых заключенных для «давления». В итоге Кежику провели две операции.

Сначала уголовное дело возбудили только по ст. 132 УК (насильственный действия сексуального характера). В ГУФСИН по Иркутской области пытались все списать на бытовую версию: «В результате конфликтной ситуации, возникшей между осужденными в камере, осужденный получил телесные повреждения». Но позже ФСИН опубликовала иной комментарий: «Все виновные в этом лица будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной».

СК возбудил уголовное дело лишь по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту «ненадлежащего исполнения должностными лицами» обязанностей. Позже появилась более серьезная статья о превышении должностных полномочий.

Из всех подозреваемых самый статусный — Максим Вольф. Его обвинили в том, что он согласовал перевод Кежика Ондара «по надуманным основаниям» в камеру, где того изнасиловали. Следствие ходатайствовало только о домашнем аресте начальника оперотдела СИЗО, тот даже не возражал против избрания меры пресечения. В итоге суд хоть и назвал меру пресечения «домашним арестом», но позволил Вольфу свободно выходить из дома на четыре часа в день «для прогулки в пределах района проживания», писала Тайга.инфо.



О возможном участии в пытках заключенных начальника оперативного отдела СИЗО-1 Максима Вольфа рассказывал и Владислав Марусов. В изоляторе из него «выбивали» признание в убийстве, по которому позже он был полностью оправдан.

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