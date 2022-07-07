Как переезжал изгнанный из госучреждения независимый книжный магазин в Новосибирске. Видео

© Елизавета Погодаева
Как переезжал изгнанный из госучреждения независимый книжный магазин в Новосибирске. Видео
07 Июл 2022, 08:34

Новосибирский независимый книжный «Перемен» переехал в новое здание. Магазин выгнали из подконтрольного минобразования дома культуры «Юность». Причиной стала якобы «смена концепции здания», в которую не вписывается розничная торговля. Репортаж Тайги.инфо.

Независимый книжный магазин «Перемен» выселили из ДК «Юность» в Новосибирске.

«24 июня нам сообщили по телефону, что продлевать договор аренды, заканчивающийся уже 2 июля, „Юность“ нам не будет, озвученная причина — смена концепции здания, в которую не вписывается розничная торговля. Кофейня и ларек с шаурмой остаются, потому что вписываются, — рассказала Тайге.инфо директор „Перемен“ Анна Яковлева. — Официального приказа о смене концепции мы не видели, просьбы его показать игнорируются».

«Непродовольственные товары в виде книг в доме культуры больше не предусматриваются», — добавила она.

«Перемен» работал в «Юности» с октября 2018 года. За это время он организовал в Академгородке два книжных фестиваля, несколько книжных гаражных распродаж и десятки презентаций, встреч с авторами, мастер-классов и других культурных мероприятий, а также «внес в бюджет ДК более полумиллиона рублей по договору аренды». Культурное пространство «Юность» работает при поддержке областного минобра.

Магазин переехал в новое здание по адресу Детский проезд, 7 в Академгородке.

«Это будет коллаборация с Интегральным музеем-квартирой Академгородка и командой АкадемБюро: планируем лекции, мастер-классы и другие творческие проекты, связанные с историей научного центра», — отметили в «Перемен».

Видео Елизаветы Погодаевой


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