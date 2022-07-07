Сотрудники центра «Э» и студенты: как проходит первый суд над российским журналистом по делу о «фейках» про армию

© t.me/zauralom1. Андрей Новашов

В Кемеровской области прошли первые заседания по уголовному делу журналиста Андрея Новашова, которого обвиняют в «фейках» о ВС РФ за репост статьи о Мариуполе. Он полностью отрицает вину. Свидетелями обвинения оказались сотрудник центра «Э» и студент, который не мог ответить на вопросы.

Рудничный районный суд Прокопьевска провел первые заседания по делу Новашова, которого подозревают по ч. 1 ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации об использовании ВС РФ). Стороны допросили несколько свидетелей обвинения, узнала Тайга.инфо.

На процесс пускают слушателей. Один из них, Виль Равилов, рассказал о своих впечатлениях от хода разбирательства.



«Послушал пока двух свидетелей, одного пропустил. Первый свидетель — это студент-политолог из Кемерова, который совсем не разбирается в истории, — заметил Равилов. — И, вообще, такое чувство, что плохо понимает, что происходит вокруг. На многие вопросы судьи или адвоката отвечал: „Не могу вспомнить“. Например, адвокат спрашивает: „Были ли вы когда-либо в своей жизни понятым или свидетелем?“ И этот 23−24 летний парень говорит: „Не помню“. Я вот, например, помню все случаи, даже когда я просто вызывал полицию».

Напомним, что Центральный райсуд Кемерова по ходатайству следствия запретил самому Новашову общаться с сотрудниками Тайги.инфо, а также Радио Свобода* и Сибирь. Реалии*, включая внештатных.

Одного из свидетелей звали Даниил Баранчук. Он, по данным телеграм-канала «Первый за Уралом — Кузбасс», состоял в списке «экстремистов и террористов». Сейчас в реестре Росфинмониторинга его нет. Баранчук также был свидетелем по делу кузбасского политика и бизнесмена Вячеслава Чернова, который баллотировался в Госдумы РФ от «Яблока», а после выборов начал собственное расследование фальсификаций.

Судья Ольга Лучанкина отказалась приобщить к материалам дела информацию о личности свидетеля, которую тот мог скрывать. Председательствующая необоснованно снимала вопросы защиты Новашова Баранчуку, отмечала во время процесса адвокат Марина Янкина. Судья расценила это «позицией о пристрастности судьи» и ходатайством о ее отводе, после чего вынесла постановление об отказе в ходатайстве (которое не было заявлено), следует из решения, копия которого имеется в распоряжении Тайги.инфо.

Также в суде допросили сотрудника центра «Э» по фамилии Шевцов, который и составил рапорт об обнаружении постов на странице Новашова во «ВКонтакте» — с них и началось уголовное дело. Он, по свидетельствам очевидцев, «говорил четко» и уже не раз свидетельствовал по другим политическим делам в Кузбассе.

«Всё [дело] как будто высосано из пальца. Всё это происходит настолько топорно, халтурно и некомпетентно, будто какая-то абсурдная комедия, — считает Равилов. — От того и страшно, что при этом решается судьба человека».

Новашов стал первым российским журналистом, оставшимся в стране, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». В качестве меры пресечения ему запретили пользоваться интернетом и посещать массовые мероприятия

Еще до запрета на общение с Тайгой.инфо, Новашов рассказал о порванной повестке о неразглашении, запрете на профессию, а также о том, почему считает обвинения надуманными. Он также объяснил, почему пользователям «ВКонтакте» лучше пользоваться спичками, а не зажигалкой.

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