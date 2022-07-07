Директора новосибирского правительственного центра «Мой бизнес» арестовали

© mbnso.ru. Михаил Космынин

Директор АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» Михаил Космынин арестован. Его подозревают в мошенничестве и растрате.

Центральный районный суд Новосибирска отправил Космынина в СИЗО до 27 августа, передает ТАСС.

Директор АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» Космынин подозревается в том, что потратил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 млн рублей, которые предназначались на субсидии малому и среднему бизнесу. Еще около 12 млн, по версии следствия, он перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт, а почти 400 тыс. потратил себе на премии, писала Тайга.инфо.



В отношении Космынина возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 160 УК (присвоение и растрата).

«Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» учрежден министерством промышленности и торговли региона. В министерстве ранее прошли обыски.

«По моему поручению работники министерства оказывают все возможное содействие правоохранительным органам. По результатам проверки мы также сделаем необходимые выводы и примем меры», — утверждал министр Андрей Гончаров.

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открылся в 2020 году. Он должен оказывать помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела.

Михаил Космынин ранее возглавлял новосибирское муниципальное учреждение «Городской центр развития предпринимательства».