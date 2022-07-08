Владелец СГК Мельниченко переехал в Эмираты и получил гражданство

© Кирилл Канин
Владелец СГК Мельниченко переехал в Эмираты и получил гражданство
08 Июл 2022, 08:12

Российский миллиардер Андрей Мельниченко получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов и переехал в эту страну. С ним связаны «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) и «Сибирская генерирующая компания» (СГК), которая собирает с новосибирцев деньги за горячую воду и тепло.

Основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко стал гражданином ОАЭ, сообщил журналу Forbes его представитель. По словам источника издания, после введения санкций Евросоюза в отношении Мельниченко он с семьей переехал в эмират Рас-Аль-Хайма.

«К Андрею Мельниченко [с предложением получить гражданство] обратились власти Эмиратов, и он с благодарностью согласился, став гражданином ОАЭ в 2021 году», — рассказал представитель миллиардера.

92,2% уставного капитала СУЭК принадлежат кипрской AIM Capital PLC, говорится в отчете корпорации за 2021 год. 99,9% акций AIM Capital PLC, в свою очередь, принадлежит компании, «представляющей бенефициарные интересы Андрея Мельниченко», сказано в документе.

СУЭК, в свою очередь, владеет «Сибирской генерирующей компанией», в которую входят ТЭЦ в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Красноярском крае и Туве. Корпорация собирает платежи с населения регионов за тепло и горячую воду.

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