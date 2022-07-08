Горноспасатель умер во время поиска пропавших под завалами на шахте в Кузбассе

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Горноспасатель умер во время поиска пропавших под завалами на шахте в Кузбассе
08 Июл 2022, 07:55

Горноспасатель умер во время поисковой операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, где произошло обрушение.

О смерти горноспасателя пишет НГС42. «Во время спасательных работ одному из сотрудников стало плохо, его вывели из шахты, но он, к сожалению, скончался», — сказал собеседник портала в медицинских кругах.

Гибель мужчины подтвердил и источник «Интерфакса». «Причину смерти установят», — сообщил собеседник агентства.

5 июля на одном из участков шахты «Распадская-Коксовая» в Кузбассе обрушилась горная порода. В шахте находились 190 рабочих. Пострадали двое горняков, еще двое пропали без вести. Позже было обнаружено тело одного из пропавших.

Шахта «Распадская-Коксовая» входит в Группу «Распадская». Компания объединяет активы в Кемеровской области и Туве: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.


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