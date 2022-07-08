Строительство дороги Томск-Тайга заморозили из-за отсутствия денег
© Кирилл Канин
Строительство автодороги Томск-Тайга длиной 68 км откладывается на неопределенный срок из-за отсутствия средств.
«В связи с тем, что строительство автомобильной дороги Томск-Тайга требует значительных капитальных затрат, реализация данного объекта в настоящее время не представляется возможным», — сообщили ТАСС в департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.
Дорога между Томском и кузбасской Тайгой имеет стратегическое значение для двух регионов. В частности, томские предприятия для выхода на Транссибирскую магистраль сегодня вынуждены ехать до Новосибирска, что значительно увеличивает цену продукции.
178219
Ранее правительства некоторых регионов Сибири и Дальнего Востока объявили, что займутся восстановлением инфраструктуры районов «ЛНР» и «ДНР», признанных Кремлем. При этом сами субъекты недавно официально признаны одними из худших в России по качеству дорог.
Планируется, что дорога Томск-Тайга станет платной для коммерческих организаций и будет построена на средства частного инвестора по концессионному соглашению при условии бюджетного софинансирования.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Почти 40% новосибирцев недостаточно зарплаты на основные нужды Сибирские ученые узнали, что динозавры заложили повышенную тревожность человеку Душили, били электрошокером и выбросили в озеро: двое новосибирцев жестоко расправились со знакомым Разлив нефти в Обь произошел в Томской области Компенсацию в 1,8 млн рублей выплатят семье из Забайкалья, чья дочь всю жизнь прожила в больнице и там же умерла
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo