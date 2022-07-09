Известный застройщик арестован в Новосибирске

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Известный застройщик арестован в Новосибирске
09 Июл 2022, 10:44

Центральный суд Новосибирска отправил под домашний арест соучредителя ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова. Мера пресечения по делу о мошенничестве избрана почти на два месяца.

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска избрана мера пресечения в отношении совладельца ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 27 августа 2022 года, сообщил «Континент Сибирь» со ссылкой на источник.

О задержании Наумова сообщалось 7 июля. Следственные действия связывали с уголовным делом директора центра «Мой бизнес» Михаила Космынина, который также арестован.

Космынин подозревается в том, что потратил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 млн рублей, которые предназначались на субсидии малому и среднему бизнесу. Еще около 12 млн, по версии следствия, он перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт, а почти 400 тыс. потратил себе на премии, писала ранее Тайга.инфо.

Среди прочих ГК «Дом-Строй» возводила и ЖК «Флотилия». Именно в этом комплексе расположен офис центра «Мой бизнес», судя по данным на его сайте.


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Известный застройщик арестован в Новосибирске
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