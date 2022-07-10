Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 128

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Сибирякам через региональные паблики рассказывают страшилки о VPN.

10:48 Запланированное расширение санкций Канады в отношении газового, нефтяного и химического секторов России затронет, в частности, трубопроводы, производство металлов, компьютерное, другое электронное и машинное оборудование, говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

«Канада расширит существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам вносить свой вклад в производство товаров, производимых этими секторами», — сказано в заявлении.

«Канада непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметила Жоли.

Главное на утро 10 июля

• У крупных российских блогеров во «ВКонтакте» стали появляться однотипные публикации о вреде VPN-сервисов. В них жалуются на быстро садящуюся батарею, зависающие приложения и увеличение трафика вплоть до «расходования пакета безлимитного интернета». На это обратила внимание «Сота».



Более того, эти посты, вероятно, целенаправленно рассылают по крупным региональным пабликам. Так, подобные сообщения перепостили «Инцидент Омск» (более 287 тыс. подписчиков), «Интересный Красноярск» (96 тыс. подписчиков) и «Интересный Новосибирск» (более 200 тыс. подписчиков). Пользователи, правда, в основном иронично отнеслись к массовым постам про VPN и предположили, что паблики получили за них деньги.

«Это просто жесть. Эти ваши VPN открывают доступ к непродажным и независимым источникам информации, из которых я узнаю в какую яму бросил мою страну 70 летний старик, у которого из самых полезных действий только пойманный карандаш, — отметил один из новосибирских пользователей. — Срочно удаляйте ваши випиэны. А то ещё глаза откроются, и появится критическое мышление».

• Бывший президент РФ, замглавы Совбеза Дмитрий Медеведев уверен, что после 24 февраля «с Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом». Об этом написал в своем телеграм-канале.

«А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу „семёрки“, где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран, — отметил Медведев, не уточнив, когда РФ последний раз принимала участие в подобных саммитах. — Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше».

• Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с CCC (реальная возможность дефолта) до С (дефолт начался).

Решение было принято после того, как власти Беларуси объявили, что будут платить по еврооблигациям в белорусских рублях, что запрещено условиями выпуска евробондов.

Ранее агентство Moodyʼs объявило о техническом дефолте России по еврооблигациям.

• Более 20 сотрудников правозащитных организаций и юристов потребовали признать статью о «фейках» про ВС РФ (статья 207.3 УК) неконституционной и освободить московского муниципального депутата Алексея Горинова, которого приговорили по ней к 7 годам колонии. Открытое письмо опубликовала «Новая газета. Европа».

«На сегодня в стране расследуется 68 уголовных дел по статье 207.3 Уголовного кодекса, часть дел уже рассматривается в судах. Алексей Горинов — первый человек, получивший реальный срок лишения свободы по статье о „клевете на армию“, — говорится в обращении. — Мы утверждаем, что этот приговор неправомерен — в первую очередь, потому, что его формальным основанием явились положения Уголовного кодекса, противоречащие Конституции РФ . Статья 207.3 УК целиком не согласуется с нормами Конституции — в частности, ее статьями 13 (признание идеологического и политического многообразия основой конституционного строя России), 28 (свобода выбирать, иметь и распространять свои убеждения и действовать в соответствии с ними), 29 (свобода мысли и слова; запрет принуждения к отказу от своих убеждений; запрет цензуры), 54 (запрет произвольного уголовного преследования)».

«Из этих конституционных положений следует, что в Российской Федерации каждый вправе свободно мыслить, собирать информацию из любых источников, а также свободно выражать своё мнение и распространять любые сведения, не опасаясь за это преследования с чьей-либо стороны, в первую очередь — со стороны государства», — напомнили авторы.

• Более 29 тыс. писем отправлено депутатам Госдумы с требованием инициировать импичмент Путина и остановить «спецоперацию» через сайт «Импичмент 2.0». Он был запущен 12 июня.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт. «Мы считаем, что решение Генпрокуратуры абсолютно незаконно. Текст обращения составлен вместе с юристами, полностью соответствует положениям ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ и помогает россиянам реализовать своё конституционное право направлять жалобы в органы власти», — говорилось в заявлении активистов.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.