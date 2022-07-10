Подозреваемого в жестоком убийстве молодой пары задержали в Красноярском крае

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Жителя красноярского села задержали по подозрению в убийстве молодой семьи. Их тела нашли закопанными возле сельского дома культуры.

В Нижнеингашском районе задержали подозреваемого в убийстве семейной пары, у которой остался маленький ребенок, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю.

29-летняя Юлия и 32-летний Сергей 25 июня в сельском доме культуры отмечали День молодежи. Пара вернулась с праздника домой, а на следующий день молодые люди ушли на работу. Супруги решили сократить путь и пройти через болота, но работе они так и не появились. Их тела нашли 30 июня в поселке Нижняя Пойма за сельским ДК, который находится рядом с болотами. Их могли зарезать и закопать.

«Удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению убийства. Им оказался 23-летний односельчанин погибших. В ходе допроса мужчина от дачи показаний отказался. Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления», — рассказали в ведомстве.

Следствие просит суд арестовать мужчину.

