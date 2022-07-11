ДК «Сибсельмаш» начали разбирать в Новосибирске. Там появятся апартаменты и музей

© Стас Соколов

Долгострой ДК «Сибсельмаш» начали разбирать на площади Маркса в Новосибирске, сообщил Тайге.инфо очевидец. В планах появление на месте здания комплекса с апартаментами, кафе, фитнес-центром и музеем.

«Вчера начали разбирать ДК „Сибсельмаш“. Но там пока только ободрали внешнюю обшивку», — рассказал Тайге.инфо 11 июля очевидец.



На месте долгостроя ДК «Сибсельмаш» компания девелопера Тимура Саттарова планирует построить апарт-отель на 1598 номеров, в котором кроме жилых помещений будут кафе, ресторан, фитнес-центр, офисы и магазины, а также музей маршала авиации Александра Покрышкина.