ДК «Сибсельмаш» начали разбирать в Новосибирске. Там появятся апартаменты и музей
© Стас Соколов
Долгострой ДК «Сибсельмаш» начали разбирать на площади Маркса в Новосибирске, сообщил Тайге.инфо очевидец. В планах появление на месте здания комплекса с апартаментами, кафе, фитнес-центром и музеем.
«Вчера начали разбирать ДК „Сибсельмаш“. Но там пока только ободрали внешнюю обшивку», — рассказал Тайге.инфо 11 июля очевидец.
На месте долгостроя ДК «Сибсельмаш» компания девелопера Тимура Саттарова планирует построить апарт-отель на 1598 номеров, в котором кроме жилых помещений будут кафе, ресторан, фитнес-центр, офисы и магазины, а также музей маршала авиации Александра Покрышкина.
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