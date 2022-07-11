ДК «Сибсельмаш» начали разбирать в Новосибирске. Там появятся апартаменты и музей

© Стас Соколов
ДК «Сибсельмаш» начали разбирать в Новосибирске. Там появятся апартаменты и музей
11 Июл 2022, 09:05

Долгострой ДК «Сибсельмаш» начали разбирать на площади Маркса в Новосибирске, сообщил Тайге.инфо очевидец. В планах появление на месте здания комплекса с апартаментами, кафе, фитнес-центром и музеем.

«Вчера начали разбирать ДК „Сибсельмаш“. Но там пока только ободрали внешнюю обшивку», —  рассказал Тайге.инфо 11 июля очевидец.

На месте долгостроя ДК «Сибсельмаш» компания девелопера Тимура Саттарова планирует построить апарт-отель на 1598 номеров, в котором кроме жилых помещений будут кафе, ресторан, фитнес-центр, офисы и магазины, а также музей маршала авиации Александра Покрышкина.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек» История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
Последние материалы
11 Июл, 09:29
Следователь говорил Дмитрию Колкеру в суде, что тот «доживёт»
11 Июл, 09:05
ДК «Сибсельмаш» начали разбирать в Новосибирске. Там появятся апартаменты и музей
11 Июл, 09:02
Движение поездов в новосибирском метро приостановлено
11 Июл, 08:17
Аккаунт «МГЕР» Минусинска во «ВКонтакте» отдали «Новым людям»
11 Июл, 07:48
Житель Горного Алтая забил насмерть гвоздодером многодетную мать и похоронил в туалете
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования