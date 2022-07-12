Пропавшего после аварии на шахте в Кузбассе горняка нашли живым через неделю

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Горняка, который числился пропавшим после аварии на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, нашли живым в тяжелом состоянии. Поиски продолжались неделю.

49-летний горнорабочий, пропавший после обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая», найден живым 12 июля. Об этом Тайге.инфо сообщил источник в экстренных службах.

Мужчину госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое — у него диагностированы переломы бедра и голени.

5 июля на одном из участков шахты «Распадская-Коксовая» на глубине около 500 метров обрушилась горная порода. В шахте находились 190 рабочих, 188 смогли подняться на поверхность. В аварийном участке были четверо рабочих: двое пострадали, один погиб, а еще один числился пропавшим.

Кроме того, 7 июля во время поисковых работ стало плохо одному из горноспасателей. Его без сознания передали скорой помощи, но он скончался.

Шахта «Распадская-Коксовая» входит в Группу «Распадская». Компания объединяет активы в Кемеровской области и Туве: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.