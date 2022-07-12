Бывший прокурор Новосибирской области остался в СИЗО

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Суд продлил арест бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Его обвиняют в получении взяток.

Суд продлил содержание Фалилеева в СИЗО до 14 октября. Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования дела.

Фалилеев страдает рядом тяжелых заболеваний, утверждает его адвокат Антонина Бартенева. Защита подаст апелляцию на решение суда.

Владимир Фалилеев подозревается в получении взяток (ст. 290 УК). Экс-прокурора отправили под стражу в феврале 2022 года. Арест в качестве меры пресечения также избран его бывшему заму Андрею Турбину и предполагаемому взяткодателю.

Прокурор возглавлял ведомство в Забайкалье, переехал в Новосибирскую области в 2015 году.

В 2018 году в областной прокуратуре произошли скандальные увольнения. Сначала постов лишились первый заместитель прокурора области Любовь Кузьменок и экс-заместитель прокурора Андрей Турбин, которого назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, но вскоре уволили.

После ухода основных замов отправили в отставку и Фалилеева. А в ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.

Бывшая первая зампрокурора области Любовь Кузьменок была объявлена в международный розыск по делу о взяточничестве. Ее задержали в Москве. Она утверждает, что сама пришла в Следственный комитет после отдыха в Беларуси.