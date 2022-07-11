Объявленная в международный розыск бывшая зампрокурора Новосибирской области: «СИЗО я могу не выдержать»

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Бывший первый зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, находившаяся в международном розыске, утверждает, что добровольно сдалась следователям. Она боится заключения в СИЗО.

60-летняя бывшая заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок задержана по делу о взяточничестве в Москве. После этого, 9 июля, на ютубе опубликовано видеообращение (первым о нем рассказал «Ъ»).

В обращении, которое, по словам Кузьменок, было записано в Беларуси еще в июне, говорилось, что она выезжает в Россию 26 июня. «Узнав от знакомых, что я нахожусь в международном розыске, решила по возможности самостоятельно явиться в Следственный комитет РФ для объективного установления обстоятельств, поскольку я не скрывалась», — рассказала она.

Ранее сообщалось о заочном предъявлении Кузьменок обвинения по ч. 6 ст 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере). На момент совершения преступления она занимала должность первого заместителя прокурора Новосибирской области. Басманный суд Москвы вынес решение об аресте «на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента задержания на территории РФ».

«[Я] находилась на лечении в Республике Беларусь, после того как заболела коронавирусом, что подтверждается результатами исследования. <…> До выезда в Белурась у меня не было ограничений на передвижение, подписки о выезде я не имела. Кроме того, меня ни разу не допрашивали ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемой, — утверждает Кузьменок. — <…> Как следует из интернета, представители СК обладают сведениями, что я якобы скрылась в Испании, в связи с чем была объявлена в международный розыск. Это не соответствует действительности. В Испанию я не выезжала, никакого имущества там не имею. Последние четыре года я постоянно проживала в Новосибирском районе области в ДНТ „Планета“. Нигде не работал, воспитывала внуков. Никаким связями, как утверждает Следственный комитет РФ, которые могут повлиять на следствие, я не обладаю. У меня есть обоснованные сомнения в объективности следствия и методах, поскольку я объявлена в международный розыск».

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Кузьменок утверждает, что лечилась в бобруйском санатории имени Ленина. Из представленных экс-прокурором документов следует, что она находилась в санатории с 17 по 30 января 2022 года.

«Мною подготовлена апелляционная жалоба на постановление Басманного районного суда Москвы об объявлении меня в розыск и об изменении меры пресечения на домашний арест. Учитывая мое состояние здоровья после перенесенного коронавируса, нахождение в СИЗО я могу не выдержать, — заявила на видео Любовь Кузьменок. — Такие же заявления подготовлены в СК РФ и его председателю».



Что еще известно об уголовных делах в новосибирской прокуратуре

Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев подозревается во взяточничестве. Его отправили под стражу в феврале 2022 года. Арест в качестве меры пресечения также был избран его бывшему заму Андрею Турбину и предполагаемому взяткодателю.

Владимир Фалилеев, руководивший прокуратурой Забайкалья, возглавил ведомство в Новосибирской области в 2015 году.

В 2018 году в областной прокуратуре произошли скандальные увольнения. Сначала постов лишились первый заместитель прокурора области Любовь Кузьменок и экс-заместитель прокурора Андрей Турбин, которого назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, но вскоре уволили.

После ухода основных замов отправили в отставку и Фалилеева. А в ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.