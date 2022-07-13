Пикет в поддержку шамана Габышева прошел в Чите

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Пикет в поддержку якутского шамана Александра Габышева прошел в Чите. Он находится на принудительном психиатрическом лечении.

Пикет в поддержку Александра Габышева состоялся в Чите вечером 12 июля. Он был согласован с властями и собрал 12 человек. Пришедшие на акцию подписали письмо шаману, в котором пожелали ему скорейшего освобождения, пишет ИА «Чита.Ру».



По данным общественницы Марины Савватеевой, на этой неделе состоится суд, на котором будет рассмотрено заявление защиты об отмене решения о принудительном лечении Габышеву.

«Пикет в том числе требовал освобождения Габышева от незаконного помещения в психиатрическую больницу и использования психиатрии в карательных целях. Габышева привлекали к ответственности за нападение на полицейского при его задержании, когда именно шаман получил травмы, а полицейскому повредили форму. Мы считаем, что шаман наказан за его свободомыслие и желание перемен», — рассказала Савватеева журналистам .

В 2019 году якутский шаман Александр Габышев шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021-м был намерен «изгнать Владимира Путина». Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За более чем 2 тыс. км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.



Габышев прошел по Якутии, Забайкалью и Бурятии. Митинги в поддержку шамана и против федеральных властей проходили в Чите и Улан-Удэ. Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области во время спецоперации на федеральной трассе и перевезли в Якутию. Сопровождавшие его люди продолжили путь после его задержания. Их задержали в Иркутской области 24 сентября 2019 года. По их словам, сотрудники правоохранительных органов угрожали им обвинениями в терроризме и штурмом лагеря, если они не прекратят поход. Сторонники шамана прекратили путь.

Габышева подозревали по ч. 1 ст. 280 УК (призывы к экстремизму). ФСБ усмотрела в его высказываниях «призывы к насильственным действиям» в отношении президента Владимира Путина, рассказывали адвокаты. Его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. Защита поставила результаты под сомнение. Габышев находился под подпиской о невыезде, но потом меру пресечения сняли. Позже шаман объявил о новом походе на Москву. Акция должна была пройти быстрее, чем предыдущая, а основное число сторонников хотело присоединиться в Иркутске.

После этого полицейские увезли его в психдиспансер и обвинили по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Назначенная экспертиза объявила его невменяемым, в феврале 2021 года Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева.

В феврале 2022 года Заельцовский районный суд Новосибирска «смягчил» режим принудительного лечения шаману. В апреле его перевели в Уссурийск.