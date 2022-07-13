Управделами красноярского губернатора потратит миллионы из бюджета на моноблоки

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Управделами красноярского губернатора потратит миллионы из бюджета на моноблоки
13 Июл 2022, 08:33

Правительство Красноярского края решило закупить себе 50 моноблоков. Каждый в среднем обойдется в 140 тыс. рублей за счет регионального бюджета.

Управление делами красноярского губернатора и правительства объявило конкурс на поставку 50 моноблоков, говорится на сайте госзакупок.

Чиновникам понадобились компьютеры с 8 Гб оперативной памяти, шестиядерными процессорами и SSD-накопителем на 480 Гб и жестким диском на 1 Тб. Диагональ экрана должна быть не менее 23 дюймов.

Начальная цена аукциона — 6,9 млн рублей. Один моноблок обойдется в 139,7 тыс. рублей.

Деньги выделят из бюджета края. Итоги аукциона подведут 18 июля.

В мае красноярское заксобрание заказало 50 моноблоков за 9,5 млн рублей. Но закупка, как следует из документов, была отменена.


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