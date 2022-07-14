Новосибирский депутат предложил ввести второго регоператора отходов: «Надо признать, что мусорную реформу мы провалили»

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Новосибирскую область следует разделить на две зоны обращения с отходами, заявил зампред строительного комитета заксобрания Дмитрий Козловский. Мусорная реформа при нынешнем ее исполнении провалена в регионе, но облправительство хочет еще сильнее повысить тарифы для населения — на 34%.

Новосибирское заксобрание обсудило новые концессии на строительство мусоросортировочных заводов и полигонов, которые предлагается заключить вместо разорванного договора с «Экологией-Новосибирск» из-за провала проекта. Подконтрольная группе «ВИС» «Экология-Новосибирск» при этом остается региональным оператором, который собирает деньги с населения.

Власти предложили разместить два завода мощностью 300 тыс. тонн и два полигона по 150 тыс. тонн. Их общая стоимость оценивается примерно в 7 млрд рублей. При этом по прежнему концессионному соглашению с ООО «Экология-Новосибирск», подконтрольному группе «ВИС», планировалось два предприятия по 400 тыс. тонн каждое, а емкость полигонов — по 300 тыс. тонн общей стоимостью 6,5 млрд рублей. То есть теперь значительно снижены плановые объемы загрузки, а цена существенно выросла. Кроме того, по подсчетам зампреда строительного комитета заксобрания Вадима Агеенко, тарифы концессионера значительно завышены: «Если в старой концессии мы все возмущались завышением тарифа от действующего в 3,5 раза, то в новой концессии предусмотрено завышение тарифа от действующих в 5,8 раз».

По мнению Дмитрия Козловского, проекты можно было бы строить напрямую за счет бюджета, а не через концессионные соглашения.

«Мы бы убрали риски для области — гарантированные объемы, недополученная прибыль концессионера, дорогое административное здание, — отметил депутат. — Там оборудование можно было бы в лизинг купить. Это моё мнение — но есть решение фракции „Единая Россия“, и я его поддержу, но сейчас я бы хотел обратиться к новосибирским предпринимателям, которые должны внимательно изучить эту концессию и участвовать в конкурсе. На самом деле, цена объекта 4,5 млрд рублей. Концессионер вкладывает всего 5% — 225 млн рублей, и то эти деньги будут работать под 13,5% годовых. Все это окупится от тарифа».

«Концессионер защищен со всех сторон, застрахован даже больше, чем Новосибирская область, — считает Козловский. — Все мы заинтересованы в том, что бы был новосибирский концессионер, потому что налоги будут оставаться здесь. Я разговаривал с несколькими новосибирскими предпринимателями, которые занимаются этой темой, и они говорят: „Мы изучали, но мы боимся, что, если мы выиграем, нас потом выживут или ППК РЭО [Российский экологический оператор] не даст нам денег“. И я бы хотел сказать предпринимателям: „Не бойтесь, изучайте документацию“. В конце-концов заксобрание встанет за вас стеной, у нас есть депутаты Госдумы, есть члены Совфеда, есть [губернатор] Андрей Александрович [Травников], к которому в Москве хорошо относятся. В конце-концов я в Кремлёвском полку служил, я в Кремле знаю все ходы и выходы».

Козловский подчеркнул, что мусорная реформа провалена. Несмотря на это, по планам регионального правительства тарифы для населения до 2025 года должны вырасти еще на 34%.

«Я напомню, что в 2019 году по отношению к 2018-у тариф повысился в четыре раза, потому что мы платили тогда с квадратного метра, а сейчас платим с человека. Поэтому относительно 2018 года тариф уже достаточно поднялся — а нам тогда обещали, что не будет несанкционированных свалок и так далее. После завершения концессии, я считаю, нужно выбрать два региональных оператора: левобережный и правобережный, потому что один не справляется. Они будут между собой конкурировать и, в то же время, подстраховавывать. И у нас не будет бастующих водителей мусоровозов, должников-перевозчиков с миллионными долгами, и мы будем жить в экологически чистой Новосибирской области».

В итоге заксобрание одобрило проекты новых концессий. За них проголосовали 59 депутатов, трое воздержались.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год. К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. В мае договор разорвали.