Германия отказывается от угля из Сибири. Это второй по объемам покупатель в Европе

© Кирилл Канин

Германия намерена с 1 августа отказаться от закупок российского угля. Согласно данным таможенной статистики, в Европе эта страна стала второй по объемам закупок каменного угля из регионов Сибири в 2021 году. Основная часть этого топлива в РФ добывается именно за Уралом.

Немецкие власти рассказали о сроках прекращения закупок угля и нефти в России. Так, по словам помощника канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса, от российского угля страна намерена отказаться уже с 1 августа.



«Через несколько недель мы откажемся от российского угля, с 1 августа, в соответствии с санкциями поставки снизятся до нуля, при том, что Россия поставляла нам 40% всего угля. Поставки российской нефти, это также порядка 40% от нашего общего объема, также будут снижены до нуля с 31 декабря 2022 года», — цитирует Кукиса ТАСС.

Германия входит в десятку основных торговых партнеров Сибирского федерального округа (СФО), следует из таможенной статистики. Она закупает уголь, нефтепродукты, удобрения, лесоматериалы, медь, алюминий и другое.

Основной статьей экспорта в Сибири являются топливно-энергетические товары — на их долю в 2021 году пришлось свыше 43%. В стоимостном объеме главный продукт — каменный уголь.

В 2021 году экспорт каменного угля из СФО, по данным статистики Сибирского таможенного управления, составил 163,7 млн тонн. Наибольшие объемы забирали восточные страны. Например, Китай получил свыше 24,6 млн тонн каменного угля из Сибири.

Отказ стран Европы от российского угля — часть санкционного пакета. Германия, заявившая от намерении отказаться от российского угля уже с 1 августа, в числе лидеров среди европейских стран по его закупкам из Сибири.

Так, в Нидерланды в 2021 году сибирскими компаниями было поставлено около 14 млн тонн каменного угля, а в Германию — 6,7 млн тонн, в Польшу — 6,6 млн, в Италию — 4,1 млн, во Францию — более 2,5 млн. Великобритания забрала еще 1,8 млн тонн, Испания — 1,7 млн.

Ранее от российского угля отказалась Польша, имеющая сопоставимый с немецким объем импорта этого товара из СФО.

Сибирь обеспечивает свыше 75% всей угледобычи в РФ. Ведущую роль эта отрасль занимает в экономике Кузбасса. В 2021 году угольщиками региона было добыто более 243 млн тонн топлива — это более чем на 10% выше, чем годом ранее. В страны Европы было направлено порядка 29% от всех объемов угольного экспорта в регионе.

Власти Кузбасса прогнозировали сокращение годовых объемов добычи угля в регионе на 5−7% при сохранении тенденции снижения отгрузок в европейском направлении из-за санкций.

В сложившихся условиях регион намерен переориентировать экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако проблемой может стать нехватка логистических возможностей, связанная с пропускной способностью железной дороги.

Тайга.инфо