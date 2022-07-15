Путин подписал закон о ликвидации СМИ без суда

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Путин подписал закон о ликвидации СМИ без суда
15 Июл 2022, 04:21

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому власти могут отбирать лицензии у средств массовой информации без суда. Это будут делать, например, за «неуважение« к власти.

Путин подписал законопроект об изменениях в законы о СМИ. Он позволит Генпрокуратуре самой отзывать регистрацию любых российских СМИ, если они, по версии ведомства, будут распространять «недостоверную информацию, которая ведет к угрозе жизни граждан и массовому нарушению общественного порядка» (неважно — о вооруженных силах или нет), «распространения информации, содержащей призывы к организации и (или) участию в несанкционированных публичных мероприятиях» или к санкциями, а также «за распространения информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Прежде лишить СМИ регистрации можно «исключительно» в судебном порядке, говорилось в ФЗ «О СМИ».

При этом при разработке утверждалось, что он подготовлен для «зеркальных ответных мер на запрет российских СМИ за рубежом». В нем действительно сказано о том, что Генпрокуратура может инициировать закрытие иностранного СМИ в России в ответ на закрытие российского СМИ за рубежом. Есть и формулировка, из которой следует, что российские СМИ и интернет-пользователей попытаются обязать не распространять материалы «запрещенных в России« СМИ.

Законопроект вносили депутаты Госдумы Олег Матвейчев (Кузбасс), Дмитрий Савельев (Новосибирская область) и другие единороссы, включая главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва, а также представители «Новых людей» Антон Ткачёв и Роза Чемерис, эсер Яна Лантратова и депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Леонов.

За документ голосовали единороссы, ЛДПР, большинство эсеров и «Новых людей», а сам законопроект публично представляли словами Йозефа Геббельса. Только у КПРФ возникли вопросы к потенциальной тотальной цензуре.


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