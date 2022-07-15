Команда Навального открыла новое СМИ с сибиряком во главе

© предоставлено Андреем Затирко
Команда Навального открыла новое СМИ с сибиряком во главе
15 Июл 2022, 08:21

Команда Навального запустила новое медиа «Сирена», которое будет полностью существовать на площадке Telegram. Редакцию возглавил ранее ушедший с новосибирского сайта НГС Андрей Затирко.

«Сирена» представляется как медиа без цензуры, на которое не действует российское законодательство. Журналисты «Сирены» находятся в эмиграции. Кроме новостных постов редакция будет делать и большие тексты внутри платформы Telegraph. О запуске медиа Тайге. инфо сообщил редактор «Сирены» Андрей Затирко.

«За последние четыре месяца власть создала информационный вакуум для населения России, почти изолировав его от альтернативной госпропаганде информации. В ответ на это Алексей Навальный и его команда начали создавать новые медиа, чтобы дать людям доступ к информации. На ютубе это достаточно успешно делает канал „Популярная политика“, „Сирена“ займется в телеграме», — рассказал Затирко.

Канал будут делать профессиональные журналисты, ранее работавшие в независимых СМИ.

«Мы освещаем самые важные для России события, стараемся это делать оперативно и понятно. При этом нас никто не ограничивает цензурными рамками, поэтому мы называем вещи своими именами», — добавил собеседник.

Ранее Тайга.инфо разговаривала с Андреем Затирко об эмиграции, цензуре и независимой журналистике


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