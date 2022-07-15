Обыски прошли у вице-мэра Новосибирска по заявлению единоросса из Госдумы

© Тайга.инфо. Артем Скатов

Обыски прошли у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. Он связывает следственные действия с заявление депутата Госдумы от «Единой России»Дмитрия Савельева.

Обыски прошли у Скатова 15 июля. «Это провокация, суть которой давление на мэра и его команду», — сообщил он Тайге.инфо.

«Я абсолютно спокоен. Следственные действия проходят по заявлению депутата Госдумы [Дмитрия] Савельева по надуманным основаниям. Я доверяю правоохранительным органам. Все, кто организовывал эту провокацию и участвует в ней, обязательно ответят в рамках закона», — уверен вице-мэр.



«Сибкрай» утверждает без ссылки на источник, что дело возбудила полиция по ч.2 ст. 128.1 УК (клевета) еще в марте 2022 года. Якобы, по версии следствия, Скатов «заказал в одном из тг-каналов статью против депутата Госдумы Дмитрия Савельева». При этом владелец этого канала мог пойти на сделку со следствием.

По сведениям Тайги. инфо, речь может идти о посте про связи Савельева с главой Мошковского района Сергеем Субботиным и азербайджанской диаспорой. Сейчас сам пост и весь телеграм-канал недоступен.

Артем Скатов родился в 1982 году. Окончил Семипалатинский государственный университет по специальности «журналистика» и Новосибирский государственный технический университет по специальности «связь с общественностью». С 2008 года работал помощником депутата заксобрания, затем — депутата Госдумы. С 2014 года — пресс-секретарь мэра Новосибирска, в 2015 году избрался в заксобрание. С 2016 года Артем Скатов работает в должности заместителя мэра Новосибирска.

Что известно о Дмитрии Савельеве

Дмитрий Савельев родился в Новосибирске в 1971 году. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, а также Сибирскую академию госслужбы. Работал в строительных компания «Фундаментстрой» и «Стройиндустрия». Был зятем экс-спикера горсовета Новосибирска и бывшего сенатора Надежды Болтенко (сейчас она исполняет роль детского омбудсмена региона).

Некоторое время он возглавлял новосибирское отделение ЛДПР. О его «интригах» и возможных связях с «ЕР» еще в 2010 году говорил тогда еще глава фракции ЛДПР в заксобрании, а ныне первый вице-спикер парламента от «ЕР» Андрей Панфёров: «Ездил, договаривался, интриговал, чтобы войти в коорсовет. Поменять нас на своих орлов. А кто бы ими руководил? Госпожа Болтенко за обеденным столом указания бы давала».

В 2011 году Савельев избрался в Госдумы от ЛДПР по списку в Кузбассе. В 2016-м - от ЛДПР уже по Новосибирской области. А в 2021-м уже перебрался в «Единую Россию», от которой пошел по Центральному округу в Новосибирской области.

С фигурой Дмитрия Савельева связывают крупного застройщика — группу компаний «Расцветай». Например, ООО «Расцветай инвест» владеет его брат, экс-депутат новосибирского заксобрания Владислав Савельев. Кроме того, сторонники Дмитрия Савельева составляют неформальную фракцию в горсовете Новосибирска. Некоторых из них депутаты обвиняют в лоббировании интересов застройщика.