Кто может возглавить Новосибирскую область? Дмитрий Савельев

© duma.gov.ru. Дмитрий Савельев

До начала губернаторской кампании в Новосибирской области остался год. Тайга.инфо начинает представлять возможных кандидатов на пост, который сейчас занимает единоросс Андрей Травников.

Скоро будут назначены сентябрьские довыборы депутата в новосибирское заксобрание по округу №4. Но регион приближается к очередному масштабному избирательному циклу: губернатор (2023), мэр (2024), заксобрание и горсовет областного центра (2025). Сейчас невозможно предсказать, сохранятся ли к тому времени прямые выборы губернатора и мэра, а также — пойдет ли Андрей Травников на следующий срок или неожиданно (в том числе — для самого себя) напишет заявление «по собственному» в ходе очередного «губернаторопада».

Но уже можно определить нескольких «игроков второго плана», которые могут выйти на первые роли, если на то будут электоральная и административная потребность.

Среди них есть политик, который неуклонно наращивает потенциал и свое влияние как в Новосибирске, так и в Новосибирской области. Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев («Единая Россия), который с 2016 года работает зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Ещё недавно он патронировал реготделение ЛДПР и сумел провести в городской совет целую фракцию из пяти депутатов. Кандидат ЛДПР Василий Стрекалов в своем округе обошел не только действующего депутат от КПРФ Ивана Конобеева, но и популярную телеведущую Марию Лондон, шедшую от независимой коалиции «Новосибирск-2020». Впрочем, от экспансии ЛДПР пострадала не только оппозиция, системная и несистемная. Лишился своего мандата и один из самых харизматичных депутатов-единороссов Игорь Салов, уступив своей бывшей помощнице Ирине Беспечной, которая баллотировалась от ЛДПР.

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Весной 2021 года, в преддверии выборов в Госдуму, Дмитрий Савельев переходит из ЛДПР в «Единую Россию». Наблюдатели связывают это с тем, что Дмитрий Савельев уже давно проводил работу с избирателями в Центральном округе Новосибирской области по выборам в Госдуму и имел высокие шансы победить у действующего на тот момент депутата от «Единой России» Максима Кудрявцева. Поэтому «ЕР» приобрела сильного и проходного кандидата. Учитывая, что после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского электоральные перспективы этой партии стали туманны, можно сказать, что Савельев проявил разумную предусмотрительность. А Максим Кудрявцев на выборы в итоге просто не пошел — позже губернатор Травников отдал ему «непыльный» пост своего зама в должности главы постредства в Москве.

Заодно «Единой России» была компенсирована потеря мандата в горсовете — Ирина Беспечная тоже перешла из ЛДПР в «ЕР». Есть предположение, что она должна будет занять место руководителя Дзержинского районного отделения партии в Новосибирске, ведь в этом районе позиции Савельева и его (теперь разнопартийной) команды очень сильны.

Уже после выборов в Госдуму в соцсетях Дмитрия Савельева появилось сообщение, что депутаты горсовета Новосибирска Ирина Константинова и Павел Чернышев становятся его помощниками. На этом рост неформальной «фракции Савельева» в горсовете не прекратился. Уже в 2022 году во фракции КПРФ разразился скандал — из неё изгнали депутата Алексея Михайлова за то, что изменил свою позицию по стройке на улице Узорная в Первомайском районе. Фракция КПРФ (и сам Михайлов) выступали против проекта, так как он ухудшит транспортную доступность часть района. Лидер бывшей фракции ЛДПР (после ухода Беспечной утратила статус фракции) Евгений Лебедев наоборот, активно возмущался препятствованию данной стройки.

Депутаты из «фракции Савельева» вообще проявляют повышенное внимание к проектам группы «Расцветай», даже если те находятся не на их округах, и вместе приходят на их обсуждение на градостроительной комиссии. С недавних пор к ним присоединился и депутат Михайлов, хотя на сайте горсовета теперь написано: «Является независимым депутатом и не входит ни в одно депутатское объединение». Впрочем, так написано и у всех бывших членов фракции ЛДПР, кроме перешедшей в «ЕР» Беспечной.

ГК «Расцветай» уже долгое время связывают с фигурой Дмитрия Савельева. Например, ООО «Расцветай инвест» владеет его брат, экс-депутат новосибирского заксобрания Владислав Савельев.

Тайга.инфо писала и о возможной связи с Дмитрием Савельевым экс-главы Первомайского района Новосибирска Виталия Новосёлова. В 2021 году он баллотировался в Госдуму по Искитимскому округу от КПРФ (и занял второе место, победив при этом в большинстве территорий). Теперь он выиграл праймериз «ЕР» на довыборах в областное заксобрание в Барабинском и Здвинском районах. Если его изберут, то неформальная «фракция Савельева» может вырасти не только в горсовете.

Очевидно, что у Дмитрия Савельева амбициозные планы на следующий электоральный цикл. Его помощники развили бурную активность сразу во множестве городских округов. В их соцсетях отчеты о почищенном снеге (на технике — логотипы с фамилиями Савельева и его помощников), покрашенных урнах, установленных лавочках и раздаче пакетов с дешевыми продуктовыми наборами (и с фамилией Савельева). Эти акции стали столь массовыми, что «фирменные» пакеты нередко можно встретить в общественном транспорте.

Основную активность такие помощники проявляют на округах депутатов от КПРФ и от коалиции «Новосибирск 2020», но не только. Например, появился помощник, работающий на округе единоросса Евгения Яковенко. По сведениям источника Тайги.инфо, близкого к «ЕР», Яковенко и его соратник по фракции в горсовете Игорь Титаренко в 2025 году могут баллотироваться в заксобрание, а на их округах единороссы поддержат кандидатов от Савельева. Не исключено, что в следующем составе горсовета «фракция Савельева» получит если не большинство мандатов, то станет самой крупной.

Немалую активность проявляет Савельев и как политик (в его понимании, конечно). Он является соавтором наиболее жестких законов последнего времени. В частности, он выступал за то, чтобы не только лишать пассивного избирательного права причастных «к деятельности экстремистских организаций», но и лишать мандатов тех из них, кто успел избраться до принятия таких законов. Одна из его последних инициатив касается потенциального введения тотальной цензуры в России: наделение Генпрокуратуры правом отбирать лицензии у российских средств массовой информации без предупреждений за сведения, которые она сочтет «неуважением к власти», «недостоверными сообщениями» или «призывами к несанкционированным мероприятиям».

Тем самым Дмитрий Савельев обладает целым набором качеств, которые могут быть востребованы Кремлем в следующем избирательном цикле, и не только в законодательной ветви власти.

Нет сомнений в его твердой поддержке нынешнего курса администрации президента. Он проявил способность побеждать на выборах в сложных электоральных условиях и выстроил системную работу по отбору лояльных себе людей. Избирательная кампания у него фактически началась сразу после окончания предыдущих выборов — и ресурсов на нее он не жалеет.

На фоне ослабления и неудач других игроков не исключено, что ближе к выборам может возникнуть вопрос «А кто, если не Савельев?»

Дмитрий Савельев родился в Новосибирске в 1971 году. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, а также Сибирскую академию госслужбы. Работал в строительных компания «Фундаментстрой» и «Стройиндустрия». Был зятем экс-спикера горсовета Новосибирска и бывшего сенатора Надежды Болтенко (сейчас она исполняет роль детского омбудсмена региона). Некоторое время он возглавлял новосибирское отделение ЛДПР. О его «интригах» и возможных связях с «ЕР» еще в 2010 году говорил тогда еще глава фракции ЛДПР в заксобрании, а ныне первый вице-спикер парламента от «ЕР» Андрей Панфёров: «Ездил, договаривался, интриговал, чтобы войти в коорсовет. Поменять нас на своих орлов. А кто бы ими руководил? Госпожа Болтенко за обеденным столом указания бы давала».

Тайга.инфо