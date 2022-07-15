Сексуальные дела военнослужащих. Исследование Тайги.инфо

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Число сексуальных преступлений со стороны военнослужащих, которые дошли до судов, выросло втрое за последние годы. Это объясняют в том числе общей тенденцией роста насилия в российском обществе на фоне экономических и социальных проблем. Среди обвиняемых оказались и обычные контрактники, и офицеры, и, возможно, сотрудники спецслужб.

Тайга.инфо проанализировала картотеки 94 гарнизонных военных судов, не упраздненных к июлю 2022 года. К сексуальным преступлениям мы отнесли уголовные статьи 131 (изнасилование), 132 (насильственные действия сексуального характера), 133 (понуждения к действиям сексуального характера), 134 (половые сношения с несовершеннолетними), 135 (развратные действия в отношении несовершеннолетних). Похожим образом их группирует судебный департамент при Верховном суде, ведущий статистику приговоров.

Напомним, что военные суды рассматривают дела в отношении всех военнослужащих, в том числе ФСБ, ФСО и СВР. Также подчеркиваем, что в этом тексте мы вынуждены несколько раз делать предположения из-за того, что приговоры по уголовным делам о сексуальных преступлениях практически не публикуют, а уже по военным — тем более.

Часть 1. Статистика

Насилия от военных стало больше в три раза

С 2010 года в российские военные суды поступило 570 дел о сексуальных преступлениях. Еще одно — в 2009 году, однако в том году суды еще не вели онлайн-картотеки. На момент публикации военные суды рассматривают 21 дело, по остальным уже вынесены решения.

За последние десять лет военные суды стали рассматривать больше дел о сексуальных преступлениях. Если в 2011 году их было 25, то в 2021 — уже 91.

В 2020 году рассмотрели только 55 дел, но это может быть связано с ковидными ограничениями. В среднем за год, если брать данные 2020−2021 годов, военные суды рассматривали 73 таких дела.

Изученные материалы показали, что количество преступлений против половой неприкосновенности за последние 10 лет выросло почти в три раза.

Растет и относительная доля совершенных военнослужащими сексуальных преступлений. Если в 2010—2011 годах военные суды рассмотрели только 0,3% от общего числа таких дел, то в 2019—2021 году в среднем — 0,8%, следует из сравнения наших данных со статистикой судебного департамента при Верховном суде.

По подсчетам Тайги.инфо, более половины сексуальных преступлений были связаны с насилием. Пятая часть из них сопровождалась побоями, нанесением вреда здоровью или другими тяжкими последствия. Фигурантов трех дел обвинили в убийствах.

Бывший старший следователь военной прокуратуры Николай Украинцев, работавший на Северном Кавказе в 2002—2006 года, обращает внимание, что число сексуальных преступлений растет и в общекриминальной картине, а не только среди военнослужащих. Он не думает, что это свидетельствует о повышении раскрываемости. «Не знаю, с чем это связано, но, очевидно — это общая деградация образовательного уровня, в том числе контингента, который проходит военную службу», — предположил Украинцев, который сейчас работает адвокатом.

«Общее состояние общества, — считает бывший следователь. — Больное общество выплескивает таким образом гормоны. Это в принципе такая тенденция по больнице, а не только у военнослужащих».

Кроме того, растет уровень преступности среди несовершеннолетних. «А кто такие военнослужащие? Это призывники, либо контрактники, которые подписывают контракт уже после первого года службы — напомнил Украинцев. — А это 19-летние мальчишки, которые приходят с этим образовательным стандартом ЕГЭ и прочего ОГЭ с нездоровой и неустановившейся психикой, и они подвержены эти проявлениям. Социальная подоплёка, показатель преступления несовершеннолетних — это показатель экономической стабильности домохозяйств. Чем больше преступность несовершеннолетних, тем сложнее условия проживания в семьях. Люди экономически задавлены».

Статистика судебного департамента по всем уголовным делам в РФ также подтверждает рост количества преступлений на сексуальной почве с 2010 по 2021. Но одновременно и подтверждается относительный рост на общем фоне тех преступлений против половой неприкосновенности, которые совершают военнослужащие.

Четверть преступлений — против детей до 14 лет

Несовершеннолетние были потерпевшими в 70% дел, дошедших до судов.

Подростки от 14 до 16 лет становились потерпевшими чаще других — в 40% всех сексуальных преступлений. Однако насилие к ним применялось достаточно редко — всего в 19 делах.

Дети до 14 лет были потерпевшими почти в четверти дел, причем, в большинстве случаев к ним применялось насилие. Тайга. инфо обнаружила также четыре дела, где сексуальное насилие в отношении детей сопровождалось нанесением тяжкого вреда здоровью, угрозой убийством или похищением.

Остальные жертвы

Почти в половине случаев сексуальные преступления против взрослых были связаны с тяжкими последствиями для здоровья или угрозами убийством.

Мы обнаружили 19 дел, фигурантов которых также обвиняли в должностных преступлениях. В восьми из них жертвами были равные преступникам по званию сослуживцы — это видно по тому, что подсудимым вменяли и ст. 335 УК (нарушение уставных отношений). В 10 из них подсудимые превысили должностные полномочия (ст. 286 УК) — это, исходя из состава, могут быть случаи сексуального насилия в отношении младших по званию или задержанных сотрудниками силовых ведомств.

По одному делу, которое рассматривает Биробиджанский гарнизонный суд, точно проходят не военные — его фигурантов обвиняют в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности. Обвиняемыми оказались полные тезки адвоката Антона Бублика, следователя С К Ильи Семенова, Анна Петелина и Евгения Романова. Имя пятого подсудимого, обвиняемого в сексуальном насилии, скрыто.

Часть 2. Подробности дел

Кто преступники: участники боевых действий и руководитель оркестра

Кроме дела против силовиков в Биробиджане, Тайга.инфо обнаружила 44 карточки, в которых содержалась информация о подсудимых, в том числе три опубликованных судебных акта. Также мы проанализировали пресс-релизы Военного следственного управления СК РФ.

В 2012 году Грозненский военный суд признал контрактника Гевондяна виновным по ч. 3 ст. 30, пункту «б» ч. 2 ст. 131 (покушение на изнасилование с угрозой убийством) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК (покушение на насильственные действия сексуального характера). Согласно приговору, преступление произошло в помещении аптеки воинской части. Гевондян пригласил туда сержанта этой же части и попросил ее «помочь разобрать и оприходовать лекарства» из-за предстоящей проверки.

«[Подсудимый] повалил [потерпевшую] на коробки с лекарствами, стоящие на полу, лег сверху, и стал грубо хватать руками за различные части тела, после чего стал душить ее, сдавливая шею, — сказано в приговоре. — Высказывая угрозы убийством, стал избивать, нанеся ей не менее пятнадцати ударов ладонями по лицу, в том числе бил по голове, после чего попытался ввести свой половой член ей во влагалище, однако, не смог это сделать».

После этого Гевондян попытался изнасиловать сержанта на тумбочке, но у него снова не получилось. Тогда он потребовал от нее заняться оральным сексом, но девушка отказалась. Тогда он схватил сослуживицу за волосы и попытался ввести ей пенис в рот. У него снова не получилось, и он начал мастурбировать, совершив семяизвержение на одежду потерпевшей.

По словам матери жертвы, выступавшей в суде, он предлагал ей 350 тыс. рублей или автомобиль «Лада» за отказ от показаний. Сам Гевондян не признал вину и заявил, что потерпевшая требовала от него 1 млн рублей, чтобы «забрать заявление».

А в Перми в сентябре 2020 года некий «Ё», звание которого неизвестно, залез в частный дом и решил изнасиловать хозяйку, которая из-за состояния здоровья не могла оказывать сопротивление. Он разделся, но тут ему попытался помешать подросток, вероятно, сын женщины (из обзора практики Центрального окружного военного суда вымараны почти все детали). Тогда силовик совершил сексуальное насилие над ребенком (пункт «б» ч. 4 ст. 132 УК).

«Желая удовлетворить свои сексуальные потребности и осознавая, что „В“ в силу малолетнего возраста не сможет оказать ему сопротивление, совершил в отношении последнего иные действия сексуального характера с применением насилия», — так описаны обстоятельства в обзоре суда.

Сколько именно получил обвиняемый, засекречено. Но обвинительный приговор Пермского гарнизонного суда был отменен из-за «существенного нарушения уголовно-процессуального закона» под предлогом того, что «общие формулировки» обстоятельств преступления не позволяют убедиться в соответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Судя по электронной картотеке, во время повторного рассмотрения снова был вынесен обвинительный приговор, но и его удалось изменить в апелляции.



Насилие над детьми

Сексуальные преступления против детей, как мы уже указали — самый большой пласт преступлений, попавших в статистику. Так Новосибирский гарнизонный суд в 2017 году признал Олега Плотникова виновным в мужеложестве с подростком, не достигшим 16 лет. Судя по всему, речь идет о бывшем начальнике военно-оркестровой службы Главного штаба внутренних войск МВД России. По данным «МК», он занимался сексом с подростками 13 и 16 лет во время гастролей в Новосибирск. Мальчики были вовлечены в секс-работу.

Летом 2018 года Борзинский военный суд признал рядового Ибрагимова виновным по пункту «а» ч. 3 ст. 131 УК (изнасилование несовершеннолетней) и по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК (насильственный действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) и дал ему 7 лет колонии строгого режима. Он участвовал в групповом изнасиловании девочки, решил суд. Но апелляционная инстанция изменила приговор, не увидев в приговоре описания признаков совершения преступлений «группой лиц по предварительному сговору».

Из публикаций в СМИ также известно о деле против капитана авиационной учебной базы Анатолия Старченко из Адыгеи, который дважды изнасиловал девочку младше 14 лет. Майкопский гарнизонный суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственный действия в отношении малолетней).

Рязанский гарнизонный суд сейчас рассматривает дело капитана, командира взвода ВВС Германа Бабушкина о сексуальном насилии над малолетними. Офицера обвиняют в том, что он смотрел порно вместе с детьми своей сожительницы, рассказывал адвокат военного. Мужчина дал признательные показания, однако защита заявила о пытках в отделении полиции.

«Его [офицера] завели в комнату на втором этаже, повалили на пол, руки и ноги завязали скотчем, на спину поставили стул, на который сел один из полицейских, и стали душить пакетом, — утверждал адвокат. — Сколько времени это продолжалось, мой подзащитный не помнит, но несколько раз он терял сознание».

Фигурантами дел становятся и участники боевых действий. Сержант морской пехоты Тихоокеанского флота и участник войны в Сирии Денис Краскин признан виновным в изнасиловании шестилетнего мальчика (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК), писал «Коммерсант». Родственники подсудимого уверены, что причиной дела стал конфликт с семьей потерпевшего, а Краскин невиновен.

В 2010 году Нальчикский гарнизонный суд осудил участника войны в Чечне за длительные сексуальные отношения с ученицей 8 класса школы. Его приговорили к году условно, сказано в решении.

ГРУ и ФСБ

Бывший военный следователь Николай Украинцев, работавший на Северном Кавказе во время контртеррористической операции, говорит, что не сталкивался с делами о сексуальном насилии именно в условиях боевых действий. Но на его памяти были преступления против половой неприкосновенности со стороны военнослужащих.

«По анализу успешного расследования дел: как правило — это [насилие происходит] в семейных коллективах, знакомые, знакомые знакомых. Чтобы это было просто „схватил первую попавшуюся“ и начал ее насиловать — такого нет, как правило, — считает бывший следователь. — В некоторых случаях речь идет о том, что все начиналось по обоюдному согласию под воздействием алкоголя, а потом заявление [в полицию]. Сказать, что именно военные обделены вниманием и готовы броситься на первого встречного — я не замечал такого».

По опыту Украинцева, военнослужащие совершают сексуальное насилие «в условиях нарушения воинской дисциплины»: «В самовольной отлучке, вне расположения войсковой части, в отпуске. Здесь я бы не стал говорить, что такие преступления носят массовый характер — достаточно редкие составы».

Но известны и другие примеры. В конце 2021 года в отношении майора, командира роты спецназначения Олега Панова и его заместителя, капитана Александра Ерушевича из Омска возбудили дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК). Копию подтверждающего документа предоставил Тайге.инфо основатель правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин. Преступления происходили в районе Уссурийска в расположении бригады спецназа Главного управления генштаба (бывшее ГРУ), говорил он.

Панова и Ерушевича подозревали в превышении должностных полномочий (пункт «а» ч. 3 ст. 286 УК) и в насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» ч. 2 ст. 132 УК). По предварительной версии, в период 8−16 ноября 2020 года на территории полигона в Уссурийске майор Панов требовал деньги от рядового «на нужды роты». Тот отказался, и командир приказал ему раздеться догола. Военнослужащего избили, а потом связали ему руки веревкой, конец которой перекинули через ветку дерева так, что рядовой был «зафиксирован в положении стоя с вытянутыми вверх руками».

«После этого майор Панов нанес рядовому <…> не менее 10 ударов веткой дерева в область спины, ягодиц и ног последнего. Данные действия сопровождал оскорблениями в адрес рядового, а также угрозой применения к нему физического насилия в виде прикрепления его полового члена к стволу дерева с использованием строительного степлера, который находился в руках майора», — говорится в оперативном сообщении.

Кроме того, в августе 2020 года ефрейтора и рядового доставили к Панову для «воспитательной беседы». Тот, по данным следствия, взял деревянную швабру, надел на ее черенок медицинскую перчатку, и начал водить ей в области ягодиц и промежности ефрейтора, угрожая изнасиловать его ей.

Наконец, в январе 2021 года на территории отдельной роты специального назначения Панов мог избить еще одного рядового. Затем вместе со своим заместителем Ерушевичем приказал фельдшеру поставить военнослужащему клизму с водой. «Затем майор Панов заставил рядового лечь на стол животом, оставив ноги на полу, после чего, под угрозой насилия, ввел в анальной отверстие рядового <…> черенок от швабры с надетым на него презервативом, — говорилось в донесении. — <…> В свою очередь капитан Ерушевич происходящее снимал на камеру своего мобильного телефона».

Олег Панов — уроженец Москвы. Его заместитель Александр Ерушевич — родился в Омске и окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Главное военное следственное управление СК РФ официально подтвердило факт уголовного дела о превышении полномочий и сексуальном насилии в Приморье. Сейчас, по данным основателя «Гулагу.нет» Осечкина, который первым рассказал о деле про сексуальное насилие в дальневосточной воинской части, следователи его «секретят».

Осечкин также напомнил Тайге.инфо, что к подведомственности военного следствия относится и ФСБ. В частности, он регулярно рассказывал о возможной роли управления «М» Федеральной службы безопасности в «контролировании» пыток заключенных в учреждениях ФСИН. Действительно, чекистов преследуют только через Военное управление СК и военные суды.

«Вот, например, сотрудники из „М“ УФСБ [по Иркутской области]. Но пока они не привлечены», — отметил Осечкин.

Тайга.инфо подробно рассказывала о массовых пытках в учреждениях ФСИН Иркутской области, особенно после акции протеста заключенных в апреле 2020 года. Сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6, где их могли избивать и насиловать. На фоне огласки в СМИ и общественного давления уголовные дела спустя почти год все-таки были возбуждены, но пока самый высокопоставленный силовик, который предстал перед судом — это лишь начальник оперотдела одного из СИЗО (в ближайшее время редакция планирует рассказать о ходе расследования, которое вылилось, в том числе в новые преследования жертв со стороны силовиков).

Как наказывают

Тайга.инфо обнаружила только два оправдательных приговора, вынесенных военными судами по делам о сексуальных преступлениях. Это менее 0,4% рассмотренных дел. Оба приговора не устояли в апелляции.

По одному из дел, в котором был вынесен оправдательный приговор, Новосибирский гарнизонный суд оправдал старшего лейтенанта Александра Киричека по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Позже Западно-Сибирский окружной суд отменил это решение.

Около 10% дел суды прекратили. В подавляющем большинстве таких случаев подсудимых обвиняли в ненасильственных сексуальных преступлениях (ст. 134 и 135 УК).

В опубликованных приговорах, пресс-релизах военного следственного управления СК и обзорах практики, публикуемой окружными судами, известно о наказании для 18 военных.

Средний срок за изнасилование взрослого составил чуть более 6 лет колонии. За насильственные преступления против детей — почти 12 лет. Обвиняемые в сексуальной связи с детьми без применения насилия получали от 1 года условно до 2 лет реального срока.

Офицеров наказывают строже рядовых и сержантского состава. В среднем, им дают 9 лет колонии за изнасилование взрослого и 15 — за ребенка.

Однако офицеры и контрактники, отслужившие срок призывной службы, могут получить в качестве наказания за сексуальные преступления лишь обязательные работы. «Обязательные работы могут быть назначены военнослужащим — за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву», — сказано в обзоре практики Южного окружного военного суда.

И этот суд как раз заменил неназванному офицеру, обвиняемому в ненасильственных сексуальных преступлениях, 2 года колонии на обязательные работы.





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