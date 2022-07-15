Вице-мэр Новосибирска Скатов показал травмы после задержания

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Вице-мэр Новосибирска Скатов показал травмы после задержания
15 Июл 2022, 12:15

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов, которого силовики задержали утром 15 июля, показал пластырь на лице и рассказал о намерении обратиться в травмпункт. По его словам, задержание было жестким.

«Достаточно жесткое было задержание, хотя я открывал дверь. Взломали дверь, положили какие-то люди, — заявил Скатов в тг-канале мэрии. — Вот у меня травмы. И сейчас я еду в травмпункт».

Скатов, как и ранее в комментарии Тайге.инфо,  вновь оценил произошедшее как политическое давление с целью повлиять на мэрию: «Сегодня при задержании не разрешили присутствовать адвокату, хотя я настаивал на этом, поэтому я расцениваю как это провокацию, я расцениваю это как политическое давление и убежден, что правоохранительные органы разберутся».

По данным источника в силовых структурах, Артема Скатова «брали» утром 15 июля на даче. К чиновнику пришли после обращения депутата Госдумы Дмитрия Савельева с заявлением о клевете в одном из телеграм-каналов.

По сведениям Тайги.инфо, речь может идти о посте про связи Савельева с главой Мошковского района Сергеем Субботиным и азербайджанской диаспорой. Сейчас сам пост и весь телеграм-канал, в котором он появился, недоступен. Владелец этого канала мог пойти на сделку со следствием.

Артем Скатов родился в 1982 году. Окончил Семипалатинский государственный университет по специальности «журналистика» и Новосибирский государственный технический университет по специальности «связь с общественностью». С 2008 года работал помощником депутата заксобрания, затем — депутата Госдумы. С 2014 года — пресс-секретарь мэра Новосибирска, в 2015 году избрался в заксобрание. С 2016 года Артем Скатов работает в должности заместителя мэра Новосибирска по информационной политике. 


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