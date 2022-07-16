Жители заявили о попытках сорвать публичные слушания о расширении угольной добычи в Киселёвске

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Угольщики пытаются сорвать публичные слушания по расширению добычи в кузбасском Киселёвске, против которой выступают жители. Разрез хотят увеличить в сторону микрорайона, неподалеку находятся кладбище и скотомогильник, рассказали они Тайге.инфо.

В Киселёвске объявлены публичные о расширении угольного разреза компании рядом с жилым районом Афонино. Местные активисты предупреждают об этом жителей и развешивают объявления с приглашением, но их начали срывать, сообщили они Тайге.инфо.

Угольщики хотят расширить добычу на своем участке в сторону жилого района, рассказал представитель инициативной группы Егор: «Рядом кладбище, недалеко находится скотомогильник, где захоронены животные с сибирской язвой. Хотели еще в феврале провести слушания онлайн, по интернету через Zoom. Я пошел в администрацию, там говорят, что всё по закону. Пошел в прокуратуру — прокурор говорит, что это не по закону».

В итоге жителям удалось добиться отмены онлайн-слушаний. Но теперь назначены новые. «На прошлых слушаниях они [угольщики] забивали зал своими сотрудниками и начинаю провоцировать жителей. Сейчас они свой проект протолкнуть хотят», — рассказал собеседник Тайги.инфо.

Речь может идти о компаниях «Поляны» и «Луговое», которые добывают уголь открытым способом на месте закрытых шахт «Дальняя гора» и «Краснокаменская». Разрезы входят в «Талтэк». Обе компании зарегистрированы в Москве, их возглавляет Сергей Топорков. Президент Г К «Талтэк» — Юрий Кочеринский.

«Стараются, чтобы жители меньше знали, меньше пришли. Набьют зал опять своими работягами, которые будут орать, что „нам работа нужна“. Да вопросов нет, вам жить надо, семьи кормить — мы не против того, чтобы фабрика или разрез работали, но чтобы наши интересы учитывались, чтобы не было пыли, — рассказал представитель активистов. — <…> 14 числа встречались с мэром. Я говорю: „Покажите, что черный снег во всем районе — это норма такая новая экологическая“. Покажите, и я сразу уйду, раз всё теперь по закону. Молчит. Нет такой нормы. Самый настоящий геноцид населения устроили, мы здесь как в резервации живем, компенсации не платите, переселять не хотите».

В мае Киселёвск накрыла страшная угольная буря. Очевидцы утверждали, что пыль поднялась с местной обогатительной фабрики.

В центре города и на окраинах работают девять угольных разрезов. Из любой точки Киселёвска открывается вид на отвалы, рассказывала Тайга.инфо. В январе-феврале 2019 года кадры с черным снегом Киселевска опубликовали даже зарубежные СМИ. Об экологических проблемах города вдруг узнали многие.