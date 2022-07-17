Ситуация в угольной отрасли: склады переполнены, экспорт проседает

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Банк России обнародовал июльский доклад о состоянии региональной экономики. Так, по данным экспертов, экспорт угля из Сибири продолжает сокращаться. Участники рынка переориентируют поставки на Азию и даже с учетом дисконта они остаются «выгодными», отмечается в документе.

В мае — июне сибирскому угольному бизнесу пришлось сократить добычу угля из-за проблем с экспортом. Так, в мае по сравнению с 2021 годом добыча угля в Кузбассе, который является основным производителем этого топлива в России, сократилась почти на 11%, угольный экспорт — на 23%, отмечается в докладе Банка России.



«Прирост складских запасов составил более 27% в годовом выражении и 5% — к предыдущему месяцу. Склады у многих производителей переполнены, что создает предпосылки для дальнейшего сокращения добычи», — говорится в сообщении.

Сибирские угольные компании рассчитывают на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, который должен компенсировать закрывающиеся из-за санкций для России рынки ЕС, Японии.

Куда поставляет уголь Сибирь?

Основной статьей экспорта в Сибири являются топливно-энергетические товары — на их долю в 2021 году пришлось свыше 43%. В стоимостном объеме главный продукт — каменный уголь.



В 2021 году экспорт каменного угля из СФО, по данным статистики Сибирского таможенного управления, составил 163,7 млн тонн. Наибольшие объемы забирали восточные страны. Например, Китай получил свыше 24,6 млн тонн каменного угля из Сибири. Республика Корея импортировала свыше 16,4 млн тонн, Япония — почти 15,9 млн.



Отказ стран от российского угля — часть санкционного пакета. Германия, заявившая от намерении отказаться от российского угля уже с 1 августа, в числе лидеров среди европейских стран по его закупкам из Сибири.



Так, в Нидерланды в 2021 году сибирскими компаниями было поставлено около 14 млн тонн каменного угля, а в Германию — 6,7 млн тонн, в Польшу — 6,6 млн, в Италию — 4,1 млн, во Францию — более 2,5 млн. Великобритания забрала еще 1,8 млн тонн, Испания — 1,7 млн.

«Отдельные производители уже заключили экспортные контракты с новыми партнерами, — отмечают аналитики Банка России. — При этом угольный бизнес Сибири пока не может оценить, какой объем можно гарантированно вывезти, в силу ограниченной пропускной способности железных дорог. В оценке ценовой конъюнктуры бизнес отмечает, что угольный экспорт все еще остается выгодным даже с учетом дисконта к цене (иногда до 50%) и отмены скидки за дальность».