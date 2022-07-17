Омский биатлонист и двое его пассажиров погибли при крушении вертолета на Камчатке

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Омский биатлонист и двое его пассажиров погибли при крушении вертолета на Камчатке
17 Июл 2022, 11:19

Все люди на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета погибли. За штурвалом вертолета находился известный биатлонист Игорь Малиновский, который был дипломированным пилотом.

Об обнаружении пропавшего на Камчатке вертолета 17 июля сообщил губернатор региона Владимир Солодов: «Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт Робинсон, который пропал вчера со связи. Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода».

Позже в МЧС заявили, что в крушении никто не выжил. В министерстве сообщили ТАСС, что поисковые работы завершены.

За штурвалом вертолета, по данным источника госагентства, находился биатлонист Игорь Малиновский. Спортсмену было всего 25 лет. Он окончил Омский летно-технический колледж и прошел переподготовку во Владивостоке, был дипломированным пилотом и имел летную лицензию, отмечает «Чемпионат.com»

«Биатлонист Игорь Малиновский считался главным талантом своего поколения. Он „разматывал“ всех соперников на юниорских чемпионатах мира и выиграл столько золота, сколько не выигрывал никто», — вспоминает о погибшем издание.

Во взрослой жизни Малиновский сосредоточился на воплощении детской мечты — стать пилотом, как и его отец.

Сообщается, что вертолет, на котором летел спортсмен, принадлежит компании его отца.

Пассажирами Малиновского были Зоя Кайгородова и Сергей Колесник, которые прилетели на Камчатку в качестве туристов, сообщает РЕН ТВ.


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