Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 135

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Пенсионерку преследуют по доносам соседок и школьницы.

16:25 Красноярца Александра Капустина, который 16 июля на празднике по случаю Дня металлурга вышел с плакатом в поддержку арестованного политика Ильи Яшина и осужденного на 7 лет депутата Алексея Горинова, задержали, рассказал он сам Тайге.инфо.

Капустин сообщил, что свободно прошел через ограждения с плакатом и рамки металлоискателя.

«Во время официальной части, когда зачитывали поздравительные слова, поднял плакат над головой, чтобы текст был виден зрителям и прошел вдоль толпы, после чего был задержан полицейским. В итоге меня отвезли в Пятый отдел полиции города Красноярска, где составили протокол по статье 20.6.1, часть вторая, так как это уже неоднократное мое нарушение коронавирусных в кавычках ограничений», — рассказал Капустин Тайге.инфо.

«Пришел специально на концерт, чтобы провести свое публичное мероприятие вместе с их публичным мероприятием, но в итоге оказалось что всё-таки от меня возможность заразиться коронавирусом оказалось гораздо выше», — добавил активист.

16:23 Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха. Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. т (ранее допустимый объем составлял 1,5 млн т), на экспорт жмыха – на 150 тыс. т (ранее – 0,7 млн т), сообщает кабмин.

«Решение принято с учетом полной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка и позволит поддержать производителей, так как они смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж», — говорится в сообщении.

Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно.

16:20 На фоне введенных против России санкций на границе с Латвией скопилось 1250 грузовиков. 10 июля закончился переходный период, когда еще можно было вывозить отдельные товары, попавшие под санкции, однако очереди на погранпереходах не исчезли, пишет «Коммерсантъ».

15:35 Все люди на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета погибли. За штурвалом вертолета находился известный биатлонист Игорь Малиновский, который был дипломированным пилотом. Ранее он выступал за Омск. Вместе с пилотом в вертолете было еще два человека, приехавших на Камчатку как туристы.

13:26 Больше половины российских туристов выбрали для отдыха в 2022 году Турцию. В эту страну поедут 57% путешественников. Российские курорты стали вторым по популярности направлением, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Travelata.

«Средник чек на отдых в Турции составляет почти 168 тысяч рублей за тур, в прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей», - сообщили в сервисе.

На отечественных курортах планирует провести отпуск четверть отдыхающих. По оценкам сервиса, средний чек на отдых внутри России за год вырос незначительно: примерно с 55 тысяч до 64 тысяч рублей.

13:15 Банк России обнародовал июльский доклад о состоянии региональной экономики. Так, по данным экспертов, экспорт угля из Сибири продолжает сокращаться. Участники рынка переориентируют поставки на Азию и они остаются все еще «выгодными», отмечается в документе.

Но предпосылки к сокращению добычи все же есть: «Прирост складских запасов составил более 27% в годовом выражении и 5% — к предыдущему месяцу. Склады у многих производителей переполнены, что создает предпосылки для дальнейшего сокращения добычи». Подробнее — здесь.

13:00 Новосибирские власти создали штаб по борьбе с крысами. Ранее жители неоднократно жаловались на расплодившихся на улицах города животных. Более того, крысы начали нападать на новосибирцев. Резкий скачок жалоб произошел на фоне мусорного коллапса.

Региональный оператор обращения с отходами ООО «Экология-Новосибирск» подконтрольно питерской группе «ВИС».

11:55 Пропавший на Камчатке 16 июля вертолет обнаружен сгоревшим, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт Робинсон, который пропал вчера со связи. Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода», — написал чиновник в тг-канале.

10:14 Мемориал в память о погибшем новосибирском ученом Дмитрии Колкере устроили у посольства РФ в Лондоне. Фотографию опубликовала во «ВКонтакте» Ульяна Лещенко.

«Мы не знали вашего папу, но я училась в НГУ [Новосибирском госуниверситете] на мехмате. Это огромная утрата для науки и для мира. Соболезную вашей семье. И если в Академгородке нельзя, то в Лондоне можно!» — отметила Лещенко.

«Дмитрий Колкер — еще одна жертва путинских репрессий», — говорилось на плакате.

54-летний новосибирский ученый Дмитрий Колкер погиб после ареста. Его задержали прямо в больнице, несмотря на четвертую стадию рака, затем увезли в Советский райсуд Новосибирска, который отправил его в московское СИЗО «Лефортово». Он скончался через два дня. Все подробности и имена причастных читайте в нашем сюжете.

Главное на утро 17 июля

• Петрозаводский городской суд три раза оштрафовал 77-летнюю пенсионерку с инвалидностью второй группы Татьяну Савинкину по протоколам о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) на общую сумму 60 тыс. рублей. Об этом рассказала депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова в соцсетях.

Один из протоколов был составлен по доносу соседки за пацифистские листовки в лифте. Сваинкина не отрицала, что так выражала свою позицию.

Но затем появился второй протокол — по доносу девятиклассницы, якобы увидевшей, как на автобусной остановке у городского кладбища, где Татьяна Ивановна после посещения могилы сына очень долго ждала автобус, она что-то написала. Девочка сфотографировала пенсионерку в автобусе, а потом при участии матери донесла в МВД. Третий суд был по доносу активисток ТСЖ о том, что женщина якобы разместила на доске объявлений «не те слова про их любимого президента».

Защита Савинковой подчеркнула, что после первого суда она ничего не размещала и листовки могли остаться еще после первого суда у самих доносчиц. Что до школьницы — ее даже не вызывали в суд.

Татьяна Савинкина — ветеран МВД, прослужившая в этой системе 34 года, она готовила документы о реабилитации жертв сталинских репрессий.

• «Газпром» заметно сократил объем поставок газа по «Северному потоку — 1» из-за «несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens». Компания обещала снизить объемы на 40% до 67 млн куб. метров в сутки.

• Прохожий в камуфляже напал на участника пикета в Омске Артёма Писаренко. Он вышел на одиночную акцию с плакатом «Свободу Илье Яшину, свободу Алексею Горинову, нет военной цензуре», сообщило «Омское гражданское объединение.

Мужчина забрал у протестующего плакат и пытался убежать, увидев полицейских. Приехавшие сотрудники не дали сделать это, заявив что «всё должно быть по закону», но «поохраняв пикетчика некоторое время, они задержали его и отвезли в отдел, где угрожали составить протокол за „дискредитацию армии“», рассказали активисты.

В итоге полицейские составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП (нарушение ковидных ограничений). Судя по реакции проходящих людей и даже самих полицейских, «спецоперация» имеет всё меньше поддержки в обществе, считают в «Омском гражданском объединении».



• В Красноярске в толпе зрителей на празднике Дня металлурга появился плакат в поддержку арестованного оппозиционного политика Ильи Яшина и осужденного на 7 лет муниципального депутата Алексея Горинова (обоих преследуют по ст. 207.3 УК о «фейках» про ВС РФ). Причем на плакат, судя по видео, показала полицейским одна из тех, кто отвечал за организацию.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.