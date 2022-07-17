Красноярца задержали за пикет во время многолюдного праздника

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Красноярец Александр Капустин 16 июля был задержан во время многолюдного праздника по случаю Дня металлурга. Он поднял плакат в поддержку арестованного политика Ильи Яшина и осужденного на 7 лет депутата Алексея Горинова. Но вменили активисту, по его словам, очередное нарушение антиковидных мер.

Красноярца Александра Капустина, который 16 июля на празднике по случаю Дня металлурга вышел с плакатом в поддержку арестованного политика Ильи Яшина и осужденного на 7 лет депутата Алексея Горинова, задержали, сообщил он сам Тайге.инфо.



Капустин отметил, что свободно прошел через ограждения с плакатом и рамки металлоискателя.

«Во время официальной части, когда зачитывали поздравительные слова, поднял плакат над головой, чтобы текст был виден зрителям и прошел вдоль толпы, после чего был задержан полицейским. В итоге меня отвезли в Пятый отдел полиции города Красноярска, где составили протокол по статье 20.6.1, часть вторая, так как это уже неоднократное мое нарушение коронавирусных в кавычках ограничений», — рассказал активист Тайге.инфо.

«Пришел специально на концерт, чтобы провести свое публичное мероприятие вместе с их публичным мероприятием, но в итоге оказалось что всё-таки от меня возможность заразиться коронавирусом оказалось гораздо выше», — добавил собеседник.

По словам красноярца, в отделении он пробыл пару часов. Активист отметил вежливость полиции — потом его довезли до парковки.

Ранее, как писала Тайга.инфо, в Красноярске в толпе зрителей на празднике Дня металлурга появился плакат в поддержку арестованного оппозиционного политика Ильи Яшина и осужденного на 7 лет муниципального депутата Алексея Горинова (обоих преследуют по ст. 207.3 УК о «фейках» про ВС РФ). Причем на плакат, судя по видео, показала полицейским одна из тех, кто отвечал за организацию.